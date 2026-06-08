Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América (EFE/ David Martínez Pelcastre)

Es un hecho, Guillermo Almada es el nuevo director técnico del club América. A solo cuatro días de la salida de André Jardine —entrenador que llevó al club a la era del tricampeonato—, las especulaciones que rodearon al conjunto de Coapa fueron confirmadas, este domingo 7 de junio se hizo oficial el arribo del uruguayo.

Fue a través de las redes sociales de las Águilas que le dieron la bienvenida a Almada, experimentado entrenador en la Liga MX. De acuerdo con lo que se lee en el comunicado, el entrenador de 59 años se presentará en los próximos días en las instalaciones del club, donde tendrá su primer encuentro con los jugadores y la directiva, con miras a la preparación del torneo Apertura 2026.

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“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026″.

Guillermo Almada se convirtió en el nuevo DT de América (X/ @ClubAmerica)

Guillermo Almada regresa a la Liga MX con América

América reconoció la extensa trayectoria de Guillermo Almada, que incluye experiencias al frente de equipos en Sudamérica, México y España. Entre sus principales logros figuran el título obtenido en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024 con Pachuca.

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El cuerpo técnico encabezado por Almada inicia una nueva etapa en Club América con el objetivo declarado de fortalecer el éxito deportivo del equipo, reconocido como el más laureado de la región, según compartió el conjunto americanista.

La directiva expresó satisfacción por la llegada de un entrenador de amplia experiencia y prestigio como Guillermo Almada, manifestando confianza en que su gestión estará a la altura de las exigencias del club y de la numerosa afición americanista.

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La carrera de Guillermo Almada en el futbol mexicano

Guillermo Almada ha desarrollado una trayectoria relevante como entrenador en la Liga MX (REUTERS/Albert Gea)

Guillermo Almada ha desarrollado una trayectoria relevante como entrenador en la Liga MX. Inicia su camino en México con Santos Laguna, donde se consolida por su estilo ofensivo y capacidad para potenciar futbolistas jóvenes.

Posteriormente, asumió el banquillo de Pachuca. Con los Tuzos, Almada dirigió 156 partidos, logró el título del Apertura 2022 y conquistó la Concacaf Champions Cup 2024. Además, llegó a la final de la Copa Intercontinental frente al Real Madrid, obteniendo el subcampeonato. Durante su etapa en Pachuca, Almada destaca por eliminar a América en Liguilla en varias ocasiones y complicar los objetivos del club capitalino.

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En junio de 2026, América lo nombró su nuevo director técnico para el Apertura 2026, tras la salida de André Jardine, quien dejó el listón alto con seis títulos oficiales y un tricampeonato de Liga MX. Almada llega al América tras su paso exitoso por Pachuca y una breve experiencia en el fútbol de España con el Real Oviedo.

Jardine deja abierta la puerta para un segundo capítulo con América

Durante la conferencia de prensa de despedida, el entrenador brasileño evitó plantear su salida como una ruptura definitiva. “Señores, de corazón, es de poder salir con la forma que estamos saliendo en este momento, pero no diciendo un adiós, sino un hasta luego”, dijo Jardine, según el texto fuente.

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El brasileño dice adiós al Club tras concluir el C2026 (Club América )

En ese mismo mensaje, el hoy ex técnico azulcrema habló de una futura vuelta. “Con la certeza de que el segundo capítulo de esta historia vamos a tener la clasificación y vamos a conquistarla todos juntos, bien seguros y con aplazo. Muchas gracias por todo el apoyo”, afirmó, según el texto fuente.

La despedida pública en Coapa fue el cierre de un ciclo de tres años al frente del primer equipo, según el texto fuente. Tras su breve discurso, también agradeció el “combustible” que, en sus palabras, hizo posible el vínculo que construyó con el club y con su afición.

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Antes de ese encuentro con seguidores, Jardine compareció ante medios para explicar por qué considera que el cierre de etapa era el mejor camino. Según el texto fuente, ahí informó que su futuro estaría en el futbol extranjero y subrayó que ésta fue su primera experiencia como entrenador del América.

“Yo procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza y dejamos pasar más algunos días para tomarnos en conjunto la decisión y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo”, declaró Jardine, según el texto fuente.

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