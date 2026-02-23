Sinaloa reporta liberación de bloqueos carreteros en zonas de la entidad tras cuatro horas de caos

Bloqueos en Sonora y actos violentos tras muerte de 'El Mencho'. Foto: X/@msalguerb.

Autoridades locales del estado de Sinaloa reportaron que, tras cuatro horas de bloqueos, la tarde de este domingo 22 de febrero se han liberado las carreteras.

Lo anterior debido a una respuesta aparentemente por grupos delictivos tras la muerte de ‘El Mencho’, cuyo nombre era Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alrededor de las 14:00 horas, se reportaron cierres en carreteras de la entidad, principalmente en la sindicatura de Villa Unión.

En redes sociales oficiales, la Seguridad Pública de Sinaloa dio detalles de estos bloqueos a lo largo de este domingo 22 de febrero, luego de los primeros reportes de afectaciones y actos de violencia.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

Por la tarde, la dependencia de seguridad del estado reportó que los bloqueos carreteros han sido liberados tras cuatro horas de que comenzaron.

Agregó que ya hay circulación vehicular con restricciones tanto por la autopista de la sindicatura de Villa de Unión como por la libre.

“Los bloqueos carreteros en la sindicatura de Villa Unión, registrados este 22 de febrero de 2026, han quedado liberados y ya hay circulación vehicular con restricciones tanto por la autopista como por la libre”, dijo la dependencia de Sinaloa.

Retiro de vehículos incendiados durante bloqueo tras liberación, informa estado de Sinaloa

La Seguridad Pública de Sinaloa indicó que, tras la liberación de las carreteras, se llevará a cabo el retiro de los vehículos incendiados.

“Aún continúan los trabajos de retiro de las unidades que fueron vandalizadas en dichas vialidades. Por lo tanto, se recomienda a la población atender los señalamientos de las autoridades y se invita a estar atenta a los canales oficiales”, expuso la dependencia de seguridad local.

Por último, invitó a hacer uso oportuno y responsable del 911; asimismo, se pone a su disposición el 089 para denuncias anónimas.

La dependencia de seguridad pública dio el aviso a través de sus redes sociales oficiales. Foto: Seguridad Pública Sinaloa.

¿Quién fue ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los líderes criminales más influyentes y perseguidos de México.

Nacido en Michoacán en 1966, construyó una carrera delictiva que lo llevó a encabezar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

Su trayectoria criminal inició en la década de 1990, cuando emigró a Estados Unidos, donde fue arrestado y posteriormente deportado a México.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los líderes criminales más influyentes y perseguidos de México. Foto: X.

A su regreso, se integró a las filas del Cártel del Milenio y, tras la fragmentación de ese grupo, fundó el CJNG, expandiendo su influencia a través de tácticas violentas y alianzas estratégicas.

Bajo su mando, el CJNG se distinguió por:

Tráfico de drogas : consolidó rutas de exportación de metanfetaminas, cocaína y otras sustancias a Estados Unidos, Europa y Asia.

Ataques armados : el grupo fue responsable de enfrentamientos con fuerzas de seguridad y ataques a funcionarios.

Extorsión y secuestro : diversificó sus actividades ilícitas para financiar la organización.

Violencia extrema: protagonizó actos de violencia pública como bloqueos, quema de vehículos y ejecuciones.

“El Mencho” logró evadir durante años a las autoridades mexicanas y estadounidenses, convirtiéndose en uno de los criminales más buscados y generando un profundo impacto en la seguridad del país.