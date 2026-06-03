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Presidente de la liga española da una recomendación a la Liga MX para que mejore: “Yo se los he dicho”

El dirigente participó en la presentación de la exposición ‘Leyends’ junto al ex goleador Hugo Sánchez

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La visita de Javier Tebas a la Ciudad de México sirvió para dejar un mensaje claro a los dirigentes del fútbol local: la Liga MX solo conseguirá crecer si centraliza sus derechos audiovisuales.
La visita de Javier Tebas a la Ciudad de México sirvió para dejar un mensaje claro a los dirigentes del fútbol local: la Liga MX solo conseguirá crecer si centraliza sus derechos audiovisuales.

La visita de Javier Tebas a la Ciudad de México sirvió para dejar un mensaje claro a los dirigentes del fútbol local: la Liga MX solo conseguirá crecer si centraliza sus derechos audiovisuales.

El presidente de LaLiga participó en la presentación de la exposición ‘Leyends’ junto al exgoleador Hugo Sánchez, y fue ahí donde compartió su diagnóstico y sugerencias sobre el futuro del campeonato mexicano.

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La recomendación de Tebas a la Liga MX para que mejore

Javier Tebas sostuvo que para que el campeonato de fútbol mexicano logre un crecimiento significativo, resulta fundamental centralizar los derechos audiovisuales. Según Tebas, este modelo fortalecería la identidad de marca del torneo, del mismo modo en que opera el campeonato español.

“Para mí, lo más importante es la centralización de los derechos audiovisuales. Con nosotros LaLiga es la que tiene y vende los derechos audiovisuales eso no es casualidad; una imagen común de marca y colectividad son los puntales para lo importante que es LaLiga, yo se los he dicho, pero el miedo y el vértigo es humano”

El dirigente explicó que LaLiga adoptó la estrategia de centralizar los derechos audiovisuales inspirándose en el modelo de la Premier League, y remarcó la relevancia que esa decisión ha tenido en el desarrollo del fútbol español.

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“La Premier lo hace desde 1990, nosotros desde 2015, desde entonces hemos crecido mucho. Un día me hablaban del City y de la marca City y lo importante que era, pero no hay que perder de vista de que el City es el City porque juega en una gran marca como es la Premier League”

LaLiga en México

Por otra parte, durante el mismo evento Tebas reconoció que, aunque la idea de organizar partidos con equipos de España en México sigue en discusión, la saturación del calendario representa un obstáculo considerable. El dirigente explicó que la agenda de competiciones internacionales y compromisos locales dificulta encontrar un espacio adecuado para este tipo de eventos. Pese a ello, aseguró que se mantienen las conversaciones con la FIFA para definir un reglamento claro que permita la realización de partidos oficiales en el extranjero.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez and Erik Lira lifts the trophy as they celebrate with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez and Erik Lira lifts the trophy as they celebrate with teammates after winning the Liga MX REUTERS/Henry Romero

La Liga MX figura entre los principales mercados objetivo para LaLiga, debido al fervor demostrado por la afición hacia sus clubes más emblemáticos. El interés en acercar el espectáculo español a este público ha llevado a la organización a explorar alternativas y mantener negociaciones para concretar, en el futuro, la celebración de un partido oficial en el país.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 22, 2026 Real Madrid and Atletico Madrid players during a minutes silence before the match REUTERS/Ana Beltran
Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 22, 2026 Real Madrid and Atletico Madrid players during a minutes silence before the match REUTERS/Ana Beltran

De este modo, la posibilidad de ver un encuentro de LaLiga en México sigue latente, aunque su materialización dependerá de la evolución de las negociaciones globales y de la capacidad de ajustar los calendarios de competencia. El entusiasmo de los hinchas mexicanos y el reconocimiento de la liga española sobre la importancia de este mercado refuerzan la intención de acercar el fútbol español a nuevos escenarios fuera de Europa.

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