Selección mexicana de para-taekwondo afina detalles en Italia para el Grand Prix Mundial Roma 2026

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La selección mexicana de para-taekwondo ya se encuentra en Italia para encarar el Grand Prix Mundial Roma 2026, competencia que se disputará este 4 de junio y que otorgará hasta 60 puntos para el ranking internacional.

El certamen representa una de las pruebas más importantes de la temporada al reunir a los mejores exponentes de cada categoría.

Bajo la dirección de las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, el equipo mexicano realiza sus últimas sesiones de preparación antes de entrar en acción en el torneo de grado G-6, considerado uno de los eventos de mayor nivel dentro del circuito internacional.

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México llega respaldado por sus recientes resultados internacionales

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La delegación nacional está integrada por Luis Mario Nájera (-80 kg), subcampeón de los Juegos Paralímpicos de París 2024; Jessica García Quijano (-52 kg), campeona mundial en Veracruz 2023; Fernanda Vargas (+65 kg), medallista de plata en el Mundial Veracruz 2023; Claudia Romero (-47 kg), medallista mundial en la misma justa, y Lupita Rojas (-47 kg), también ganadora de preseas internacionales.

El equipo llega a Roma tras una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2026, celebrado en Brasil, donde México conquistó cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

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Antes de iniciar su participación en el Grand Prix, los seleccionados sostuvieron un encuentro con Genaro Lozano, embajador de México en Italia, quien les expresó su respaldo y les deseó éxito en la competencia.

La cita en Roma forma parte del proceso de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Para Taekwondo 2026, programado del 20 al 22 de noviembre en Muju, considerado el principal objetivo competitivo de la selección mexicana para esta temporada.

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