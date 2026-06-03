México

Hallan bolsas con restos humanos en Acultzingo, Veracruz: despliegan operativo de fuerzas federales y estatales

Las bolsas fueron localizadas cerca de la carretera federal Orizaba-Tehuacán. Autoridades mantienen hermetismo sobre el número de víctimas y continúan con las investigaciones

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Patrullas de Guardia Nacional y policía estatal acordonan un tramo de la carretera federal 150 en Veracruz, con cinta amarilla y tres bolsas negras; uniformados y montañas al fondo.
Elementos de Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales resguardaron la zona donde fueron encontradas las bolsas con restos humanos en Acultzingo. (Imagen Ilustrativa Infobae México)

Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en el municipio de Acultzingo, Veracruz, luego del hallazgo de tres bolsas negras que contenían restos humanos abandonadas cerca de la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hallazgo ocurrió durante este martes en un tramo carretero ubicado entre las comunidades de Barranca Seca y Puente de Guadalupe, dentro de la región conocida como Las Altas Montañas de Veracruz.

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Las bolsas fueron encontradas a un costado de la vía federal, una de las principales rutas de comunicación que conecta el centro de Veracruz con el estado de Puebla, situación que generó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuántas personas podrían encontrarse entre los restos localizados, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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Operativo con fuerzas federales y estatales

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, policías municipales y agentes ministeriales para asegurar la zona y comenzar las diligencias correspondientes.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Peritos forenses realizaron el levantamiento de los restos localizados a un costado de la carretera federal Orizaba-Tehuacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar el paso de civiles y preservar posibles indicios que ayuden a esclarecer la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

De manera paralela, personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos humanos, los cuales serán sometidos a estudios forenses para determinar el número exacto de víctimas, así como sus identidades.

El operativo se extendió a diversos puntos de la región; sin embargo, no se han reportado personas detenidas ni resultados concretos derivados de las acciones de búsqueda implementadas por las corporaciones participantes.

Autoridades mantienen hermetismo

Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Secretaría de Seguridad Pública han mantenido reserva sobre los detalles del caso, limitándose a resguardar el sitio y coordinar las investigaciones.

La zona donde fueron abandonadas las bolsas permanece bajo vigilancia de elementos de la Defensa, agentes de la Fiscalía Regional, detectives de la Policía Ministerial y especialistas forenses que continúan recabando evidencia.

Fosa clandestina-Las agujas-14 de septiembre
El tramo carretero entre Barranca Seca y Puente de Guadalupe permaneció acordonado durante varias horas. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

El hallazgo vuelve a encender las alertas de seguridad en Acultzingo, municipio ubicado en la franja limítrofe entre Veracruz y Puebla, una región que históricamente ha sido considerada estratégica para actividades delictivas debido a su compleja geografía y a la conexión con importantes vías de comunicación.

Las autoridades estatales no han emitido información adicional sobre posibles líneas de investigación, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía proporcione mayores detalles sobre este hallazgo que ha generado preocupación entre los habitantes de la región.

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