Procesan a 3 presuntos sicarios por homicidio de adolescente en Cancún

(Imagen ilustrativa: Fiscalía de Quintana Roo | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres señalados por su probable participación en el homicidio de un adolescente ocurrido en Cancún, un caso que derivó previamente en la detención de otras dos personas.

Los imputados fueron identificados como Ian Oliver “N”, José “N” y Roger Saúl “N”, quienes enfrentarán el proceso penal por el delito de homicidio calificado. Además, un juez de Control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años o hasta que concluya el procedimiento judicial.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025. La Fiscalía sostuvo que los ahora procesados, junto con otras personas, presuntamente contactaron al adolescente y lo citaron en la colonia irregular conocida como Terrenos, en Cancún.

Las indagatorias refieren que posteriormente la víctima fue trasladada a una brecha, donde habría sido golpeada en cabeza, piernas y abdomen y privada de la vida por asfixia. Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los tres acusados.

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Durante la audiencia correspondiente, el juez valoró los elementos presentados por la representación social y determinó que existían indicios suficientes para que los imputados continúen sujetos a investigación penal por estos hechos.

La Fiscalía recordó que este mismo caso ya había derivado en la vinculación a proceso de Anthony de Jesús “N” y José Alexander “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición de persona cometida por particulares.

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Con las resoluciones judiciales emitidas hasta el momento, suman cinco personas procesadas por un crimen que generó atención en Cancún debido a las circunstancias en que ocurrió y a la edad de la víctima.

Se mantiene el levantamiento de pruebas

Las autoridades estatales también señalaron que los detenidos son investigados por su presunta pertenencia a una célula delictiva relacionada con la venta y distribución de narcóticos en el municipio. No obstante, esa línea de investigación se mantiene en desarrollo y deberá ser acreditada mediante las diligencias correspondientes.

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La Fiscalía de Quintana Roo indicó que continuará reuniendo pruebas para fortalecer la acusación durante las siguientes etapas del proceso penal. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar impuesta por el juez.