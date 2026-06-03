México

Procesan a 3 presuntos sicarios por homicidio de adolescente en Cancún

Los imputados habrían participado en la privación de la libertad y asesinato de un menor en enero de 2025; con este caso ya suman cinco personas vinculadas a proceso por los hechos

Guardar
Google icon
(Imagen ilustrativa: Fiscalía de Quintana Roo | Infobae México)
(Imagen ilustrativa: Fiscalía de Quintana Roo | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres señalados por su probable participación en el homicidio de un adolescente ocurrido en Cancún, un caso que derivó previamente en la detención de otras dos personas.

Los imputados fueron identificados como Ian Oliver “N”, José “N” y Roger Saúl “N”, quienes enfrentarán el proceso penal por el delito de homicidio calificado. Además, un juez de Control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años o hasta que concluya el procedimiento judicial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025. La Fiscalía sostuvo que los ahora procesados, junto con otras personas, presuntamente contactaron al adolescente y lo citaron en la colonia irregular conocida como Terrenos, en Cancún.

Las indagatorias refieren que posteriormente la víctima fue trasladada a una brecha, donde habría sido golpeada en cabeza, piernas y abdomen y privada de la vida por asfixia. Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los tres acusados.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia correspondiente, el juez valoró los elementos presentados por la representación social y determinó que existían indicios suficientes para que los imputados continúen sujetos a investigación penal por estos hechos.

La Fiscalía recordó que este mismo caso ya había derivado en la vinculación a proceso de Anthony de Jesús “N” y José Alexander “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición de persona cometida por particulares.

Con las resoluciones judiciales emitidas hasta el momento, suman cinco personas procesadas por un crimen que generó atención en Cancún debido a las circunstancias en que ocurrió y a la edad de la víctima.

Se mantiene el levantamiento de pruebas

Las autoridades estatales también señalaron que los detenidos son investigados por su presunta pertenencia a una célula delictiva relacionada con la venta y distribución de narcóticos en el municipio. No obstante, esa línea de investigación se mantiene en desarrollo y deberá ser acreditada mediante las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Quintana Roo indicó que continuará reuniendo pruebas para fortalecer la acusación durante las siguientes etapas del proceso penal. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

Temas Relacionados

SicariosHomicidioAsesinatoCancúnQuintana RooFiscalía de Quintana Roomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jessie la vaquerita tendrá la misma voz en Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

La actriz emocionó a los fans que ya esperan el estreno de la cinta

Jessie la vaquerita tendrá la misma voz en Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030

Gilberto Mora y Armando González encabezan la nueva camada de futbolista rumbo a la siguiente Copa del Mundo

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho informó en su cuenta de X la detención de un grupo delictivo

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Violencia en protestas de la CNTE parece de ultraderecha, afirma Sheinbaum: “Reunirme con el magisterio no cambiaría nada”

La presidenta cuestionó que haya actos de violencia a psar de que los titulares de la SEGOB y la SEP atienden a los docentes

Violencia en protestas de la CNTE parece de ultraderecha, afirma Sheinbaum: “Reunirme con el magisterio no cambiaría nada”

Panamá vs República Dominicana: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso previo al Mundial 2026

Después de perder por goleada ante Brasil, los canaleros tendrán una oportunidad de oro para recobrar la confianza antes de su debut en la Copa del Mundo

Panamá vs República Dominicana: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso previo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Jornada violenta en Sinaloa: Culiacán registra 10 homicidios

Hallan bolsas con restos humanos en Acultzingo, Veracruz: despliegan operativo de fuerzas federales y estatales

EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio: EEUU investiga a dos gobernadores por nexos con el crimen organizado, revelan

ENTRETENIMIENTO

‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

Aaron Mercury será juez en Miss Universo México: así se prepara para el certamen

Acusan a Mr. Doctor de estigmatizar a las personas con VIH tras subir entrevista y colocar polémica foto

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

Equipo de Luis Miguel responde a Yordi Rosado sobre entrevista: esto le dijeron

DEPORTES

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030

Panamá vs República Dominicana: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso previo al Mundial 2026

¿Qué lugares visitar en Nueva York si viajas al Panamá vs Inglaterra del Mundial 2026?

Niño presume con orgullo a su mamá conductora de camión de transporte público en CDMX y conmueve las redes sociales

¿El fin de una era? Las 6 leyendas del futbol que jugarán su último Mundial en 2026