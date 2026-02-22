México

Reportan quema de dos tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Los actos de violencia ocurren horas después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder de el Cártel Jalisco Nueva Generación

Establecimientos han sido atacados en
Establecimientos han sido atacados en el Estado de México, luego de haber fallecido 'El Mencho'. Foto: X/@YoSoyBark.

Algunas tiendas de conveniencia en el Estado de México han sido atacadas la tarde de este domingo 22 de febrero, como lo es el caso de dos establecimientos en Los Reyes, en La Paz en la entidad mexiquense.

En redes sociales oficiales reportaron que dos establecimientos fueron incendiados.

Cabe destacar que esto sucede posterior a haberse reportado y confirmado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder de El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior ha provocado diferentes hechos de violencia en el país, como bloqueos por parte de grupos delictivos, quema de vehículos, así como de establecimientos, principalmente en Jalisco, lugar donde se llevó a cabo el operativo contra el CJNG la mañana de este domingo 22 de febrero y donde su líder murió al ser trasladado para recibir atención médica a la Ciudad de México vía aérea.

Los actos de violencia como la quema de establecimientos, mencionada anteriormente, han llegado hasta el Estado de México, donde se reportaron dos incendios en tiendas de autoservicio.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

Movilización de servicios de emergencia por incendio a dos tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Servicios de emergencia y seguridad locales y municipales se trasladaron a las tiendas de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México.

Testigos indicaron que un grupo de sujetos, cuya identidad no ha sido revelada, provocó los incendios.

Autoridades locales reportaron que ninguna persona resultó lesionada o murió tras los ataques a ambos establecimientos.

Hechos ocurridos en tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Medios de comunicación reportaron que el primer incendio ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia Magdalena de los Reyes, en la esquina de Avenida Texcoco y Calle Vicente Guerrero.

Vecinos señalaron que no hay reporte de daños en el inmueble tras el ataque ocurrido, ya que los cuerpos de emergencia llegaron rápido al lugar.

En pocos minutos se reportaron
En pocos minutos se reportaron la quema de los dos establecimientos mexiquenses. Foto: X/@YoSoyBark.

Posteriormente, minutos después se dio el aviso del segundo ataque contra una tienda en Avenida Texcoco, entre las calles Trinidad y De las Casas, de la misma colonia.

A comparación de la otra tienda, el fuego tuvo un mayor impacto, pero los bomberos locales evitaron su propagación antes de que se extendiera.

Hasta el momento se desconoce el motivo principal del ataque, aunque testimonios y vecinos señalaron que podrían ser estos actos violentos como una respuesta por la detención de ‘El Mencho’ ocurrida la tarde de este domingo 22 de febrero.

¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos.

Su nombre se asoció con altos niveles de violencia y crimen organizado.

  • Lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más poderosas del país.
  • Bajo su mando, el cártel expandió operaciones de tráfico de drogas y extorsión.
  • Su captura fue prioritaria para las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos. Crédito X.

