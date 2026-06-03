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Sheinbaum cuestiona reportaje de LAT que reveló investigación de EEUU contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo: “¿Cuál es el interés?”

“Qué intensión de quitar la visa y además hacerlo público”, expresó la jefa de Estado

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Claudia Sheinbaum en un podio con el escudo de México. Detrás, imágenes semitransparentes de Américo Villarreal y Alfonso Durazo, con la bandera de Estados Unidos de fondo.
Claudia Sheinbaum, flanqueada por los gobernadores Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo Montaño y con la bandera de Estados Unidos de fondo, aborda temas clave de la relación bilateral México-EE.UU. en un evento importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuestionó el reportaje publicado por el medio estadounidenses Los Angeles Times, donde dio a conocer una investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos contra los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo.

“Salió una nota en LA Times de dos gobernadores entiendo que ellos tiene que aclarar, pero ayer lo dije: qué intensión de quitar la visa y además hacerlo público, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos: “aguas aguas, te van a quitar la visa” hay que estar tranquilos", declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 3 de junio en Palacio Nacional.

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Agregó que durante su administración se procede con convicciones y certeza para garantizar el bien de todo el pueblo mexicano. “¿Cual es el interés?, cuestionó ante la situación, afirmando que todas las personas tienen el derecho de la duda.

Estados Unidos retira visa a dos gobernadores mexicanos por presuntos vínculos criminales

Autoridades de EU retiraron la visa de ingreso al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ambos investigados por presuntos nexos con el crimen organizado, según reveló Los Angeles Times.

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De acuerdo a la información brindada, los dos funcionarios del partido político Morena, perdieron este documento debido a que se encuentran bajo investigación por el país vecino.

Actualmente solo pueden acceder a territorio estadounidense únicamente bajo un permiso especial destinado a quienes colaboran como testigos.

Visa de Estados Unidos sobre fondo blanco con billetes de 100 y 20 dólares estadounidenses y dos pequeñas banderas americanas.
Mediante un comunicado oficial, la administración de la entidad aseguró que Américo Villarreal conserva su visa estadounidense vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Villarreal, se le vincula con actividades de contrabando de hidrocarburos y supuestos lazos con el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo. Mientras que Durazo fue reportado como sospechoso por la agencia CBP el año pasado.

Ambos negaron las acusaciones y las calificaron de infundadas. La situación marca un nuevo episodio en la ofensiva de Estados Unidos contra autoridades mexicanas presuntamente ligados al narcotráfico.

Gobierno de Sonora niega investigación de EU contra Alfonso Durazo

El gobierno de Sonora desmintió categóricamente que su titular, Alfonso Durazo, se encuentre bajo investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, como había publicado el medio estadounidense.

Mediante un comunicado oficial, la administración de la entidad aseguró que el mandatario estatal conserva su visa estadounidense vigente y no ha recibido notificación alguna por parte de autoridades norteamericanas.

A su vez, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, aseguró que la publicación carece de respaldo documental y que no existe evidencia verificable que sustente sus señalamientos.

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