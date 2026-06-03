¿No habrá Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX? Fan Fest oficial de la FIFA coincide y genera incertidumbre

La edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de México será el sábado 27 de junio de 2026.
El evento, organizado por comités como IncluyeT y Gay Pride CDMX, coincide con la celebración mundialista, lo que ha provocado especulación sobre posibles cambios o cancelaciones. El Comité Gay Pride CDMX publicó en su comunicado que la marcha se mantiene, con salida desde el Ángel de la Independencia y llegada al Zócalo.
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El gobierno de Clara Brugada y los organizadores lograron acuerdos para que la movilización y el Fan Fest FIFA compartan espacio en el centro capitalino. Algunos conciertos y espectáculos serán reubicados cerca del Palacio de Bellas Artes para evitar conflictos logísticos con la FIFA en la Plaza de la Constitución.
Puntos clave: marcha confirmada, concierto y recorrido tradicional
- Sí habrá concierto: La marcha incluirá concierto y actividades culturales en el Eje Central y el Palacio de Bellas Artes.
- La marcha llegará al Zócalo: Se mantiene la llegada al Zócalo capitalino pese al Fan Fest de la FIFA.
- Coincidencia inédita: Por primera vez, el evento Pride coincide en fecha y espacio con el Mundial FIFA 2026.
- Acuerdos con el gobierno: El Comité Gay Pride CDMX y autoridades capitalinas garantizarán la manifestación y seguridad durante el evento.
- Visibilidad global: Se usará la pantalla más grande del mundo para mostrar mensajes de la comunidad y recibir a asistentes internacionales.
Ruta oficial, horarios y logística de la edición 2026
La movilización recorrerá aproximadamente 4 kilómetros en el centro de la ciudad. La cita es en el Ángel de la Independencia desde las 09:00 horas. Los contingentes iniciarán el trayecto hacia el mediodía por Paseo de la Reforma, después Av. Juárez, cruzando Eje Central Lázaro Cárdenas, siguiendo por calle 5 de Mayo y concluyendo en el Zócalo.
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El lema de la marcha será: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”. El hashtag principal es #ElOrgulloPermanece. El comité anunció que se instalará la pantalla más grande del mundo para transmitir mensajes de la comunidad y dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales.
Demandas y peticiones de la comunidad: seguridad, salud, trabajo y educación
Este año, los colectivos entregaron un pliego petitorio formal al gobierno local, exigiendo respuesta en cuatro ejes prioritarios:
- Seguridad y justicia: Alto definitivo a los crímenes de odio y garantías para investigaciones con perspectiva de diversidad.
- Salud inclusiva: Acceso efectivo a tratamientos y medicamentos, así como atención médica libre de discriminación.
- Políticas laborales: Promoción de cuotas de contratación y ambientes laborales seguros para personas trans y de la diversidad.
- Educación con igualdad: Inclusión de programas educativos con perspectiva de género y prevención del acoso escolar.
Medidas de seguridad y recomendaciones para asistentes
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno implementarán un operativo de vialidad y protección civil. Se prevén cortes definitivos en Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Insurgentes, calle 5 de Mayo y el circuito del Zócalo.
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Las recomendaciones para quienes asistan a la marcha incluyen:
- Usar tenis o zapatos cómodos por la longitud del recorrido.
- Llevar protector solar, gorra e impermeable ligero, ya que junio es temporada de lluvias.
- Portar agua embotellada para evitar golpes de calor.
- Tener el celular completamente cargado y, si es posible, llevar una batería portátil, debido a la alta demanda de redes móviles.
Incertidumbre por detalles pendientes y reacciones de otros comités
El comité Marcha LGBT CDMX realizó una conferencia de prensa el 2 de junio junto con La Bogue y el elenco de Mentiras, pero hasta el momento no ha revelado detalles logísticos adicionales en sus plataformas. Esta falta de información aumenta la percepción de incertidumbre entre asistentes y colectivos sobre la organización final de la marcha y el impacto real del Fan Fest de la FIFA.
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Los organizadores insisten en que la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se mantiene, con visibilidad global y participación de la comunidad internacional, a pesar de la coincidencia con el Mundial de Futbol y el despliegue del Fan Fest en el Zócalo.
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