¿No habrá Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX? Fan Fest oficial de la FIFA coincide y genera incertidumbre

Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en CDMX Credito:Infobae-Max Alonso

La edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la Ciudad de México será el sábado 27 de junio de 2026.

El evento, organizado por comités como IncluyeT y Gay Pride CDMX, coincide con la celebración mundialista, lo que ha provocado especulación sobre posibles cambios o cancelaciones. El Comité Gay Pride CDMX publicó en su comunicado que la marcha se mantiene, con salida desde el Ángel de la Independencia y llegada al Zócalo.

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El gobierno de Clara Brugada y los organizadores lograron acuerdos para que la movilización y el Fan Fest FIFA compartan espacio en el centro capitalino. Algunos conciertos y espectáculos serán reubicados cerca del Palacio de Bellas Artes para evitar conflictos logísticos con la FIFA en la Plaza de la Constitución.

Puntos clave: marcha confirmada, concierto y recorrido tradicional

Sí habrá concierto : La marcha incluirá concierto y actividades culturales en el Eje Central y el Palacio de Bellas Artes.

La marcha llegará al Zócalo : Se mantiene la llegada al Zócalo capitalino pese al Fan Fest de la FIFA.

Coincidencia inédita : Por primera vez, el evento Pride coincide en fecha y espacio con el Mundial FIFA 2026.

Acuerdos con el gobierno : El Comité Gay Pride CDMX y autoridades capitalinas garantizarán la manifestación y seguridad durante el evento.

Visibilidad global: Se usará la pantalla más grande del mundo para mostrar mensajes de la comunidad y recibir a asistentes internacionales.

Sobre los festejos y musicales de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la CDMX

Ruta oficial, horarios y logística de la edición 2026

La movilización recorrerá aproximadamente 4 kilómetros en el centro de la ciudad. La cita es en el Ángel de la Independencia desde las 09:00 horas. Los contingentes iniciarán el trayecto hacia el mediodía por Paseo de la Reforma, después Av. Juárez, cruzando Eje Central Lázaro Cárdenas, siguiendo por calle 5 de Mayo y concluyendo en el Zócalo.

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El lema de la marcha será: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”. El hashtag principal es #ElOrgulloPermanece. El comité anunció que se instalará la pantalla más grande del mundo para transmitir mensajes de la comunidad y dar la bienvenida a visitantes nacionales e internacionales.

Demandas y peticiones de la comunidad: seguridad, salud, trabajo y educación

Este año, los colectivos entregaron un pliego petitorio formal al gobierno local, exigiendo respuesta en cuatro ejes prioritarios:

Seguridad y justicia : Alto definitivo a los crímenes de odio y garantías para investigaciones con perspectiva de diversidad.

Salud inclusiva : Acceso efectivo a tratamientos y medicamentos, así como atención médica libre de discriminación.

Políticas laborales : Promoción de cuotas de contratación y ambientes laborales seguros para personas trans y de la diversidad.

Educación con igualdad: Inclusión de programas educativos con perspectiva de género y prevención del acoso escolar.

Medidas de seguridad y recomendaciones para asistentes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno implementarán un operativo de vialidad y protección civil. Se prevén cortes definitivos en Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Insurgentes, calle 5 de Mayo y el circuito del Zócalo.

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Las recomendaciones para quienes asistan a la marcha incluyen:

Usar tenis o zapatos cómodos por la longitud del recorrido.

Llevar protector solar, gorra e impermeable ligero, ya que junio es temporada de lluvias.

Portar agua embotellada para evitar golpes de calor.

Tener el celular completamente cargado y, si es posible, llevar una batería portátil, debido a la alta demanda de redes móviles.

La edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México será el sábado 27 de junio de 2026 Créditos: Cuartoscuro

Incertidumbre por detalles pendientes y reacciones de otros comités

El comité Marcha LGBT CDMX realizó una conferencia de prensa el 2 de junio junto con La Bogue y el elenco de Mentiras, pero hasta el momento no ha revelado detalles logísticos adicionales en sus plataformas. Esta falta de información aumenta la percepción de incertidumbre entre asistentes y colectivos sobre la organización final de la marcha y el impacto real del Fan Fest de la FIFA.

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Los organizadores insisten en que la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se mantiene, con visibilidad global y participación de la comunidad internacional, a pesar de la coincidencia con el Mundial de Futbol y el despliegue del Fan Fest en el Zócalo.