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Niño presume con orgullo a su mamá conductora de camión de transporte público en CDMX y conmueve las redes sociales

El pequeño grabó el momento en que su madre llegó a la base de transporte público y el video se volvió viral

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El pequeño grabó el momento en que su madre llegó a la base de transporte público y el video se volvió viral.

Un video compartido en redes sociales ha logrado tocar el corazón de miles de usuarios gracias a una escena cotidiana que refleja admiración, cariño y orgullo familiar. La grabación muestra a un niño esperando la llegada de su madre, quien trabaja como operadora de transporte público, y la manera en que la presenta se convirtió en un fenómeno viral en TikTok.

La publicación fue difundida por la usuaria Rous Castellanos, quien compartió el momento captado en las inmediaciones del paradero de Pantitlán. En las imágenes aparece un menor observando con entusiasmo la llegada de una unidad de transporte mientras sostiene un teléfono celular para documentar el instante.

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Con evidente emoción, el pequeño identifica el vehículo conducido por su madre y expresa su felicidad frente a la cámara.

El video mostró el orgullo con el que un menor presentó a su madre conductora de transporte público.
El video mostró el orgullo con el que un menor presentó a su madre conductora de transporte público.
“Ahí viene nuestro camión, es mi mamá”, se escucha decir al menor mientras arriba la unidad de transporte.

A medida que el camión se acerca, el niño corre para encontrarse con su madre, protagonizando una escena que rápidamente generó empatía entre los internautas. La sencillez del momento fue suficiente para despertar miles de reacciones, especialmente porque refleja el reconocimiento que el menor tiene hacia el trabajo que realiza su mamá todos los días.

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El video fue publicado el pasado 1 de junio y en pocos días consiguió una enorme repercusión dentro de la plataforma. La grabación, con una duración de apenas 42 segundos, acumuló cerca de 300 mil “me gusta”, además de superar el millar de comentarios y sumar cientos de guardados por parte de usuarios que decidieron conservar el contenido entre sus favoritos.

Miles de usuarios se conmovieron al ver la admiración que siente el niño por el trabajo de su mamá.
Miles de usuarios se conmovieron al ver la admiración que siente el niño por el trabajo de su mamá.

La historia también abrió una conversación sobre el esfuerzo de las mujeres que desempeñan labores tradicionalmente dominadas por hombres, así como el impacto positivo que generan en sus hijos al convertirse en ejemplos de trabajo y dedicación.

Entre los comentarios más destacados sobresalieron aquellos que celebraron el vínculo entre madre e hijo y la manera en que el menor reconoce la labor de la conductora.

“Qué hermoso, como te presume, como te admira, te abraza, que bendición tu hijo”, escribió una usuaria.
La espontánea grabación acumuló cientos de miles de reacciones en cuestión de días.
La espontánea grabación acumuló cientos de miles de reacciones en cuestión de días.

Otros usuarios incluso señalaron sentirse identificados con la historia.

“Esa también es mi mami y mi hermanito”, comentó otra persona.

El video también provocó mensajes cargados de emotividad.

“Me dio nostalgia Dios te quiere mucho por qué te mando un ángel a estar contigo”, señaló un internauta.

Mientras que otro destacó el orgullo que el menor siente por su madre.

“Bravo campeón eso es chingón estar orgulloso de tu mami mis respetos”.

La grabación demuestra que, en ocasiones, los contenidos más sencillos son los que logran conectar con millones de personas. Más allá de los números, el video dejó una poderosa imagen: la de un niño que no dudó en presumir ante el mundo a la mujer que considera su mayor ejemplo.

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