Reforma judicial entra en vigor hoy en México: gobierno federal explica el ABC de la ley

Luisa María Alcalde durante la mañanera de este 3 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los puntos claves de la reforma judicial, durante la mañanera del pueblo de este 3 de junio en Palacio Nacional.

Aprobada por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y del Senado, esta ley entra en vigor este miércoles. Partidos como Morena, PT y PVEM se colocaron a favor de esta normativa, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra.

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¿Cuáles son los objetivos de la elección al Poder Judicial?

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa tiene diversos objetivos, los cuales garantizan mejores estrategias para las próximas elecciones:

La elección judicial de 2027 pasa al 4 de junio de 2028 para separarla de la elección ordinaria intermedia.

Facilita los comicios para la ciudadanía, principalmente en la reducción del número de candidaturas, la simplificación del diseño de la boleta, identificando el Poder postulante y la especialidad.

Homologan metodologías y criterios de evaluación de los Comités de los tres Poderes, incluyendo examen de conocimientos.

Garantizan que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, y que los votos se cuenten en las casillas donde fueron emitidos.