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Reforma judicial entra en vigor hoy en México: gobierno federal explica el ABC de la ley

Partidos como Morena, PT y PVEM se colocaron a favor de esta normativa, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra

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Luisa María Alcalde
Luisa María Alcalde durante la mañanera de este 3 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los puntos claves de la reforma judicial, durante la mañanera del pueblo de este 3 de junio en Palacio Nacional.

Aprobada por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y del Senado, esta ley entra en vigor este miércoles. Partidos como Morena, PT y PVEM se colocaron a favor de esta normativa, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra.

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¿Cuáles son los objetivos de la elección al Poder Judicial?

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa tiene diversos objetivos, los cuales garantizan mejores estrategias para las próximas elecciones:

  • La elección judicial de 2027 pasa al 4 de junio de 2028 para separarla de la elección ordinaria intermedia.
  • Facilita los comicios para la ciudadanía, principalmente en la reducción del número de candidaturas, la simplificación del diseño de la boleta, identificando el Poder postulante y la especialidad.
  • Homologan metodologías y criterios de evaluación de los Comités de los tres Poderes, incluyendo examen de conocimientos.
  • Garantizan que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, y que los votos se cuenten en las casillas donde fueron emitidos.

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