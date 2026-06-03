Reforma judicial entra en vigor hoy en México: gobierno federal explica el ABC de la ley

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer los puntos claves de la reforma judicial, durante la mañanera del pueblo de este 3 de junio en Palacio Nacional.
Aprobada por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y del Senado, esta ley entra en vigor este miércoles. Partidos como Morena, PT y PVEM se colocaron a favor de esta normativa, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra.
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¿Cuáles son los objetivos de la elección al Poder Judicial?
De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa tiene diversos objetivos, los cuales garantizan mejores estrategias para las próximas elecciones:
- La elección judicial de 2027 pasa al 4 de junio de 2028 para separarla de la elección ordinaria intermedia.
- Facilita los comicios para la ciudadanía, principalmente en la reducción del número de candidaturas, la simplificación del diseño de la boleta, identificando el Poder postulante y la especialidad.
- Homologan metodologías y criterios de evaluación de los Comités de los tres Poderes, incluyendo examen de conocimientos.
- Garantizan que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, y que los votos se cuenten en las casillas donde fueron emitidos.
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