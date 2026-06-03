Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana 4 de junio

La Beca Rita Cetina en 2026 ofrece apoyo económico bimestral a estudiantes de secundarias públicas en México para garantizar la permanencia escolar.

La Beca Rita Cetina continúa durante 2026 como una estrategia enfocada en apoyar a estudiantes de secundarias públicas en México. A través de este programa, las familias reciben un respaldo económico destinado a contribuir con gastos relacionados con la permanencia escolar.

Los recursos son entregados directamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que permite una dispersión sin intermediarios. De esta manera, cada hogar puede destinar el apoyo a necesidades como transporte, materiales escolares o alimentación.

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El monto otorgado es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante inscrito. Además, cuando existe más de un beneficiario dentro de la misma familia, se agregan 700 pesos adicionales por cada alumno incorporado al programa.

Beneficiarios que cobran este 4 de junio

El programa realiza la dispersión directa de recursos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, facilitando el acceso al apoyo.

La dispersión de los recursos correspondientes a junio se realiza de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra de la CURP de cada estudiante. Este esquema busca facilitar el proceso de entrega en todo el país.

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De acuerdo con el calendario establecido, el jueves 4 de junio corresponde el depósito para las y los beneficiarios cuya CURP inicia con la letra G. La programación continúa durante los días posteriores hasta completar la entrega para todas las iniciales contempladas.

La organización por grupos permite distribuir la afluencia en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, evitando concentraciones de personas y agilizando el acceso al recurso económico.

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Calendario de pagos de junio 2026

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema distribuye los depósitos durante varios días para mantener un flujo ordenado en los puntos de atención y garantizar una entrega más eficiente.

Aspectos a verificar antes de acudir por el apoyo

La Beca Rita Cetina busca eliminar las barreras económicas que obstaculizan la educación, promoviendo la continuidad de los estudiantes mexicanos en secundaria. - (Foto: Cortesía)

Para acceder al recurso sin contratiempos, es importante que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y que la información personal registrada esté actualizada ante las autoridades correspondientes. Asimismo, conocer la letra inicial de la CURP permite identificar correctamente la fecha asignada para el depósito.

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La Beca Rita Cetina tiene como propósito contribuir a que factores económicos no representen un obstáculo para la continuidad educativa de estudiantes de secundaria pública. Por ello, seguir las indicaciones establecidas dentro del calendario ayuda a que las familias reciban el apoyo de manera oportuna y puedan disponer de los recursos conforme a sus necesidades.