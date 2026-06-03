La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

Una actriz y una conductora de televisión se encuentran en una disputa legal por los derechos del nombre "Gaby Ramirez", creando controversia en el medio del espectáculo. (@gabrirmz, @gabyramireztv / Instagram)

La disputa legal entre la actriz Gaby Ramírez y la conductora de Imagen Televisión Karla Gabriela Ramírez por el nombre artístico “Gaby Ramírez” tuvo una resolución que beneficia a la actual presentadora de Canal 6, luego de 8 años de litigio.

En entrevista para un programa del canal, la actriz aseguró que todas las instancias involucradas en la resolución del caso fallaron en su favor.

Gaby Ramírez: “Ya me dieron, tanto el Impi como el Indautor, la razón”

En entrevista con Canal 6, la actriz afirmó que las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual le reconocieron los derechos sobre la marca registrada que ha utilizado durante casi tres décadas dentro de la industria del entretenimiento.

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“Llevo 8 años en esta disputa porque es una marca registrada el ‘Gaby Ramírez’, que yo ya lo llevo usando desde hace 28 años. Bendito Dios, a mí ya me dieron las instituciones gubernamentales, tanto el Impi como el Indautor, la razón. Ahora nada más estamos en ese proceso para que ya ella lo deje de usar”, declaró.

La actriz Gaby Ramírez, quien tiene una trayectoria más longeva en la industria, ha tenido que modificar su nombre artístico en plataformas digitales. (Instagram)

Según explicó, el conflicto surgió debido a que ambas figuras públicas compartían el mismo nombre profesional, situación que generó confusiones recurrentes dentro del medio artístico y televisivo.

La actriz también reveló que intentó dialogar con Karla Gabriela Ramírez antes de que el caso escalara legalmente. Sin embargo, aseguró que no encontró disposición para alcanzar un acuerdo. “Desde hace mucho tiempo ella me dijo: ‘Me vale’, muy déspota”, afirmó.

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Gaby Ramírez se integró al matutino en febrero pasado. (Foto: @saleelsoltv, Instagram)

La demanda buscaba evitar confusiones en televisión

Aunque la disputa fue interpretada por algunos sectores como una rivalidad personal, Gaby Ramírez sostuvo anteriormente que su objetivo principal era evitar errores de identificación que afectaban proyectos y contrataciones.

En declaraciones concedidas a TVNotas durante 2025, explicó que la coexistencia de ambas figuras bajo el mismo nombre provocaba situaciones incómodas dentro del medio.

“No se me han caído proyectos, los productores no son tontos. Lo que sucede es que a veces me llaman a mí y llega otra persona. Son cosas que no deberían pasar. No se trata de egocentrismo, necesitamos separar, es decir, poner algo intermedio”, expresó entonces.

La resolución representa un capítulo importante en una controversia que se prolongó durante casi una década y que generó debate entre colegas, conductores y seguidores del espectáculo.

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¿Quién es Karla Gabriela Ramírez?

Karla Gabriela Ramírez Romano es una conductora e influencer mexicana que construyó gran parte de su trayectoria en Monterrey, Nuevo León, dentro de Multimedios Televisión.

Su popularidad creció gracias a programas como Acábatelo, Mitad y Mitad y Premios Fama. Posteriormente, se integró a proyectos nacionales como El Chismorreo, SNSerio, Vivalavi MX y más tarde colaboró con Venga la Alegría: Fin de Semana.

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