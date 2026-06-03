EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

El periodista Luis Chaparro ya había reportado que la visa de Alfonso Durazo había sido retirada y que ingresaba a Estados Unidos con un permiso especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la ofensiva que Estados Unidos mantiene en contra de los cárteles, y ahora en contra de políticos y funcionarios vinculados con el crimen organizado, dos gobernadores serían el nuevo blanco de investigaciones tras el retiro de su visa por parte de ese país.

De acuerdo con Los Angeles Times, se trata de los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, quienes son investigados por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

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En medio de estas investigaciones, las autoridades de ese país también retiró las visas de ambos funcionarios, emanados del partido de Morena, según afirmaron al diario fuentes cercanas al caso

Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían ingresando bajo un programa reservado para testigos que cooperan

El medio señaló que a Alfonso Durazo le fue retirada su visa americana el año pasado, en medio de investigaciones por supuestos vínculos con el crimen organizado.

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La presidenta de México y el gobernador de Sonora colocaron la primera piedra sobre la construcción de un nuevo hospital en el estado. Foto: (Facebook) Alfonso Durazo Montaño

Fuentes les refirieron que el gobernador viaja de manera regular a ese país para recibir tratamiento especializado por un afección médica; sin embargo, su ingreso se realiza mediante un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades.

Dicho programa es conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual permite a los no ciudadanos testificar con el objetivo de que las autoridades obtengan información y pruebas en casos.

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El año pasado fue el periodista Luis Chaparro quien reportó que Durazo era catalogado como “sospechoso de terrorismo” por la agencia CBP en Estados Unidos, lo que supuestamente lo convertía en un objetivo de detención inmediata al intentar ingresar a ese país.

Tras el reporte, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó la autenticidad del documento compartido por el comunicador y tachó la nota como “completamente falsa” por carecer de sustento.

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El gobernador de Tamaulipas fue añadido al portal "Narcopolíticos" por presuntos nexos con el Cártel del Noreste. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

Respecto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que es investigado en Estados Unidos por el contrabando de hidrocarburo ilegal, conocido como huachicol. Además, también contaría con libertad condicional por beneficio público significativo, por lo que al cruzar debe ser escoltado por funcionarios de ese país.

Al respecto, Villarreal negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas y carentes de pruebas.

Cabe señalar que el año pasado el gobernador fue añadido a lista de Narcopolíticos, realizada por los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro junto con la organización civil Defensorxs. Mediante documentos y fotografías, el portal reveló que Villarreal es señalado por presuntos nexos con el Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, relacionados con huachicol.

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Rubén Rocha Moya no sería el primer gobernador investigado por EEUU

Con esto, sumarían tres gobernadores en funciones investigados por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. El primero fue Rubén Rocha Moya, quien tomó licencia al cargo luego de ser acusado por supuestamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Su acusación también integró a nueve funcionarios activos y en retiro de Sinaloa, señalados también por haber permitido la comisión de actividades delictivas de esta célula, así como de presuntamente filtrarles información sobre operativos y de favorecer la captura de sus rivales.

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El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, tampoco tendría visa americana. (Infobae-Itzallana)

Gobierno de Sonora niega que Durazo sea investigado por Estados Unidos

Tras la publicación del reportaje de Los Angeles Times, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, lo tachó de información falsa y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo sí cuenta con visa vigente.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, escribió en redes sociales.

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