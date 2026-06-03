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Asalto a tienda Oxxo en Montemorelos deja una empleada herida y dos detenidos

Las autoridades atendieron a la víctima, aseguraron la zona y mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido

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Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tras hurtar productos y elementos valorados en $13 millones de un supermercado - crédito Mebog
Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tras hurtar productos y elementos valorados en $13 millones de un supermercado - crédito Mebog

Un asalto en una tienda Oxxo del Barrio Mendívil, en Montemorelos, dejó como saldo a una empleada herida y dos personas detenidas. La rápida intervención de los cuerpos de auxilio y las autoridades se produjo tras recibir el aviso del robo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Constitución y Benito Juárez, una zona concurrida del municipio. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia prestaron atención médica a la trabajadora lesionada y procedieron a asegurar el área para facilitar las labores policiales.

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Durante el asalto, la empleada del Oxxo sufrió lesiones cuya naturaleza no ha sido detallada hasta el momento por las autoridades. Además del daño físico a la trabajadora, el incidente ocasionó diversos desperfectos en el inmueble, aunque no se precisaron los objetos o estructuras afectadas.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Pública municipal fue clave para la rápida reacción. Los agentes desplegaron un operativo en la zona, rastreando la ruta de escape de los presuntos responsables y logrando la detención de dos personas relacionadas con el robo.

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Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes ahora revisan su situación jurídica. Será en los próximos días cuando se determine si enfrentarán cargos formales por su presunta participación en el asalto y por las lesiones provocadas a la empleada.

Hasta ahora, la cantidad de dinero o mercancía sustraída durante el robo no ha sido revelada por las autoridades. Tampoco se cuenta con información precisa sobre el estado de salud actual de la trabajadora, ya que los reportes iniciales no especifican la gravedad de las lesiones.

La investigación continúa bajo la supervisión de las instancias correspondientes, que buscan esclarecer tanto el móvil del robo como la identidad completa de los implicados. Se espera que en las próximas horas surjan nuevos datos que permitan conocer más detalles sobre la motivación y planeación del asalto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Montemorelos no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el operativo ni sobre el avance de las investigaciones. La información disponible hasta el momento proviene de los primeros reportes brindados por los cuerpos de auxilio presentes en la escena.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que la captura de los dos sospechosos representa el principal resultado tangible del despliegue policiaco tras la emergencia. La autoridad ministerial analizará las pruebas recabadas para determinar la posible responsabilidad de los detenidos en el hecho.

Este suceso ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes demandan mayor vigilancia para evitar incidentes similares. La tienda Oxxo donde ocurrió el asalto forma parte de una cadena de conveniencia con presencia en todo el país y suele ser blanco de este tipo de delitos.

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