Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia de México pide “serenidad y prudencia” por reportes de violencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano, o conocida también como Iglesia de México, hizo un llamado a la población en México, luego de los hechos violentos reportados desde la mañana de este domingo 22 de febrero tras la muerte de ‘El Mencho’.

En un operativo realizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió durante su traslado vía área hacia la Ciudad de México.

En respuesta a esto, se reportaron diferentes hechos de violencia en el país, desde bloqueos carreteros, detonaciones de armas de fuego en distintos sitios de México, principalmente en Jalisco, estado donde se llevó a cabo el operativo y se activó el código rojo, así como la quema de vehículos, tiendas y sucursales bancarias.

Debido a estos acontecimientos, el Episcopado Mexicano se pronunció al respecto a través de un comunicado oficial este domingo 22 de febrero e hizo un llamado a la población y pidió “serenidad y paciencia”.

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

¿Qué dijo el Episcopado Mexicano o la Iglesia de México sobre la violencia ocurrida tras la captura de ‘El Mencho’?

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un llamado urgente a la prudencia, la oración y el resguardo familiar frente a los recientes episodios de violencia en diversas regiones de México.

El pronunciamiento, difundido este 22 de febrero, busca acompañar y orientar a las comunidades afectadas por la inseguridad.

Según el comunicado firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente del organismo, y Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, la CEM expresó su preocupación e instó a la población a reforzar las medidas de seguridad personal y comunitaria.

Bloqueos quema de vehículos, tiendas y demás se han reportado desde la mañana de este domingo 22 de febrero. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

“Queremos hacernos cercanos a cada uno de ustedes, a sus familias y comunidades compartiendo su preocupación e invitándolos a la prudencia y oración”, señala el documento.

La Iglesia católica mexicana recomendó a los ciudadanos resguardarse en sus hogares cuando sea necesario, evitar traslados innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades civiles.

“Les exhortamos… a reforzar las medidas de seguridad personal y comunitaria, resguardarse en sus hogares cuando sea necesario y evitar desplazamientos innecesarios”, subraya el mensaje emitido por la CEM.

“Oración por la paz”, pide Iglesia de México tras violencia por captura de ‘El Mencho’

En la misiva, la Conferencia del Episcopado Mexicano invitó a las familias, parroquias y comunidades a intensificar la oración por la paz.

El texto destaca: “Que nuestra oración sea súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz; pero también compromiso para ser sembradores de reconciliación y fraternidad”.

El comunicado también menciona la encomienda de todo el país a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, “Reina de la Paz”, pidiendo protección y ayuda para construir caminos de justicia y esperanza.

La CEM concluyó solicitando prudencia, solidaridad y fe para afrontar el contexto actual.

La postura de la Iglesia católica mexicana se suma a los llamados de diversos sectores sociales que han alertado sobre el impacto de la violencia en la vida cotidiana de las familias mexicanas y la necesidad de fortalecer la cohesión social ante situaciones de crisis.

Conferencia del Episcopado Mexicano se pronuncia por hechos violentos en México tras muerte de 'El Mencho'. Fcebook/Conferencia del Episcopado Mexicano.