Continúa Código Rojo en Jalisco tras la muerte de “El Mencho”, asegura Pablo Lemus

Gobernador de Jalisco destaca coordinación interinstitucional y unidad ciudadana en jornada crítica.

En medio de una de las jornadas más tensas que ha vivido Jalisco en los últimos años, el gobernador Pablo Lemus Navarro envió un mensaje a la ciudadanía tras el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte de “El Mencho”, considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses, detonó una ola de violencia en distintos puntos del estado.

En un video difundido por el Gobierno estatal, Lemus reconoció que “ha sido un día complejo para nuestro país y para nuestro estado”, y detalló las acciones emprendidas para contener la violencia desatada tras el enfrentamiento.

Mensaje de Pablo Lemus: coordinación y activación del “código rojo” en Jalisco

El mandatario jalisciense subrayó que desde el inicio del operativo en Tapalpa mantuvo comunicación directa con autoridades federales, entre ellas el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Lemus Navarro subraya coordinación interinstitucional y civismo de la población tras operativo en Tapalpa

“Reconozco su determinación por este operativo, además de su apertura y disposición para la coordinación y colaboración con el Gobierno de Jalisco”, expresó.

Lemus afirmó que su compromiso es “seguir trabajando de una manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gabinete de Seguridad Federal”.

Ante los hechos violentos registrados en distintos puntos del estado y del Área Metropolitana de Guadalajara, informó que se activó el “código rojo”, mecanismo de emergencia para coordinar a todas las corporaciones de seguridad.

Violencia tras la muerte de “El Mencho”: bloqueos e incendios en siete estados

La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió durante un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco, de acuerdo con una funcionaria federal citada por la agencia AP.

Tras el operativo, se registraron incendios de vehículos, ataques a comercios y bloqueos carreteros en al menos siete estados: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.

Vecinos de la alcaldía Tlalpan en la CDMX reportaron la presencia de un auto quemado en la México - Cuernavaca, es el primer incidente registrado este 22 de febrero tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (X/ @TlalpanVecinos)

En Jalisco, los incidentes se concentraron en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. La magnitud de los hechos obligó a suspender actividades públicas y reforzar la presencia de fuerzas estatales y federales.

Suspensión de transporte y clases para proteger a la población

El gobernador explicó que el objetivo central fue “salvaguardar la seguridad de las personas”. Por ello, además del código rojo, se determinó:

Suspender el sistema de transporte público y eventos masivos.

Activar sesión permanente de la mesa de seguridad .

Suspender de manera preventiva las actividades escolares .

Coordinar operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno.

“Vivimos horas críticas”, reconoció Lemus, quien agregó que las líneas de transporte masivo comenzaron a restablecerse paulatinamente y que el servicio operaría al cien por ciento en las siguientes horas.

Reconocimiento a fuerzas de seguridad y llamado a la unidad

En su mensaje, Lemus agradeció a elementos de seguridad, salud y protección civil por su labor durante la contingencia.

“Con su esfuerzo, este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden”, dijo.

Lemus destacó la coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y reconoció la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas. (X/@Defensamx1)

También destacó la respuesta de la sociedad jalisciense ante la incertidumbre inicial.

“Actuó siempre de una manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios”, señaló.

El mandatario hizo un llamado a los poderes del estado, alcaldes, legisladores y autoridades judiciales para mantenerse unidos ante la crisis.

“En momentos de adversidad, la unidad y la solidaridad harán la diferencia por nuestro país y nuestro estado”, expresó.

Orígenes y expansión del CJNG tras la caída de su líder

Oseguera Cervantes, de 59 años y originario de Aguililla, Michoacán, fundó el CJNG alrededor de 2007 tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La organización pasó de operar bajo el Cártel de Sinaloa a convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos del país, con presencia en gran parte del territorio nacional y operaciones internacionales.

El gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa millonaria por información que condujera a su captura y declaró al grupo como organización terrorista el año pasado.

La jornada dejó un escenario inédito para Jalisco.

Mientras las autoridades continúan con el despliegue de seguridad, el mensaje del gobernador marcó la postura oficial: coordinación con la federación, medidas extraordinarias y un llamado firme a la unidad frente a una crisis que calificó como “excepcional”.