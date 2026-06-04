México

Hallan fosa clandestina en Valparaíso, Zacatecas: ya son decenas en el estado en medio del enfrentamiento entre cárteles

Familiares, madres y padres buscadores han hecho las principales labores en los hallazgos, luego son apoyados por autoridades para trasladarse a los sitios e indagar en la identidad de los restos humanos

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Se hallaron diversos restos humanos en una fosa clandestina en Valpariso, Zacatecas Foto: Gobierno de Zacatecas
Se hallaron diversos restos humanos en una fosa clandestina en Valpariso, Zacatecas Foto: Gobierno de Zacatecas

Autoridades de Zacatecas informan este martes que personal especializado de la Fiscalía trabaja en la recuperación de restos humanos localizados en una fosa clandestina en el municipio de Valparaíso, como parte de labores de búsqueda en la zona serrana.

De acuerdo con el informe oficial, por seguridad y por los protocolos de investigación, los detalles específicos del hallazgo se mantienen bajo reserva. La brigada opera con un dispositivo en el que participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

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El hallazgo ocurre durante trabajos de prospección de un grupo de especialistas de la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Las tareas se concentran en terrenos de difícil acceso, con apoyo de herramientas tecnológicas para ubicar el área.

Al sitio acuden peritos, investigadores y personal civil, quienes localizan restos humanos semienterrados. Las autoridades estatales señalan que mantienen un despliegue de búsqueda y prospección en diferentes regiones de la entidad.

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El 25 de mayo madres y padres buscadores hallaron una fosa clandestina en la zona conocida como La Casita, en Fresnillo, Zacatecas
El 25 de mayo madres y padres buscadores hallaron una fosa clandestina en la zona conocida como La Casita, en Fresnillo, Zacatecas

En Valparaíso se reportan múltiples hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos. La región serrana se ubica en una zona de disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

  • Zacatecas reporta una fosa clandestina con restos humanos en Valparaíso.
  • La Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda realizan prospección en zona serrana con apoyo tecnológico.
  • El sitio cuenta con seguridad del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional; los detalles se reservan por protocolo.

Otras fosas en diversos puntos del estados

Hallazgos ubicados en Las Casitas, en Fresnillo, Zacatecas
Hallazgos ubicados en Las Casitas, en Fresnillo, Zacatecas

El pasado 25 de mayo el grupo de búsqueda Las Escarabajos encontró huellas de violencia en lo que quedaba de un campamento del crimen organizado: una pila más de 500 fragmentos óseos calcinados en la comunidad La Casita, Fresnillo.

El punto de prospección se ubica a casi dos horas de la cabecera municipal. En la zona serrana de la comunidad aún permanecía un campamento inactivo, donde localizaron cobijas regadas sobre el suelo, un tenis, chamarras, ropa interior de mujer, además de otras prendas y objetos personales que las madres observaban con ansiedad.

“No puedo evitar pensar en mi hijo, si tendrá frío. Vengo aquí y pienso en encontrar algo que le pertenezca”, compartió Pichón, nombre clave de una de las madres buscadoras que integran el colectivo Las Escarabajos.

El 22 de mayo el Gobierno de Zacatecas confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Roble, en el municipio de Jerez, donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado trabaja en las labores de exhumación e investigación de campo.

El descubrimiento se produjo en el marco de brigadas de proximidad realizadas conjuntamente por autoridades y colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes posteriormente inspeccionaron diversos sitios de interés en la zona.

El 8 de octubre de 2025, en Tepetongo, Zacatecas, suman ya seis fosas clandestinas localizadas en un predio de la comunidad del Caquixtle. Al momento, han exhumado los restos óseos de nueve personas.

El grupo de búsqueda ‘Los Escarabajos’, acompañados de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de seguridad, regresaron al predio para realizar una segunda jornada de búsqueda, localizando otra fosa clandestina con una osamenta en su interior. Buscadoras no descartan la posibilidad de que haya más en el lugar.

Se estuvo prospectando en su gran medida, del cual encontraron varios partes de osamenta o varios huesos expuestos en el terreno, los cuales se fueron recopilando.

Se recupera un bóxer como gris o blanco, tenía estampado de hojas de marihuana; se rescató una pulsera de cuencas muy delgaditas de un amarillo muy fuerte y negras. Del otro cuerpo pues no se distingue que prendas traía, y en la fosa última, se encontró anillos y cadenas. La cadena creo que era de la Santa Muerte, un reloj una cachucha.

En enero de 2024, 10 cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Luis Moya, al sureste de Zacatecas. De acuerdo con la Fiscalía del estado, esto se dio luego de trabajos que se han realizado junto con colectivos de búsqueda.

Cárteles fragmentados y en disputa

En el municipio de Valparaíso, Zacatecas, operan principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos dos grupos criminales mantienen una disputa territorial violenta por el control de la región, la cual es considerada estratégica para el trasiego de drogas al colindar con estados como Durango, Nayarit y Jalisco.

Adicionalmente, en el estado de Zacatecas operan otras organizaciones como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y una facción de Los Zetas conocida como Los Talibanes, aunque la confrontación directa y el asedio en esta zona limítrofe y serrana son protagonizados de manera más visible por el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

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