Sheinbaum acusa misoginia en críticas por respaldo de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un acto de “misoginia” las recientes declaraciones de la oposición y sus detractores, quienes sugieren que el expresidente Andrés Manuel López Obrador gobierna desde las sombras y es quien realmente dirige la actual administración.
Esta respuesta, ofrecida durante su conferencia de prensa, surge luego de que López Obrador emitiera un mensaje público para respaldar a la mandataria en su defensa de la soberanía nacional. Dicho apoyo se dio frente a lo que el Gobierno de México considera una “embestida” orquestada por funcionarios de ultraderecha cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump.
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Ante el desbordamiento de críticas que intentaron desestimar su autonomía tras el respaldo del exmandatario, Sheinbaum fue contundente y expuso el machismo detrás de dichos señalamientos por parte de sus adversarios políticos.
“Dicen: ‘La presidenta no gobierna, tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador’. Bueno, no se puede ser más misógino que eso”, declaró tajantemente la mandataria federal.
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