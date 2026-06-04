México

Sheinbaum acusa misoginia en críticas por respaldo de AMLO

La mandataria rechazó los señalamientos de la oposición que afirman que Andrés Manuel López Obrador dirige el país “desde las sombras”

Guardar
Google icon
Sheinbaum acusa misoginia en críticas por respaldo de AMLO
Sheinbaum acusa misoginia en críticas por respaldo de AMLO. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un acto de “misoginia” las recientes declaraciones de la oposición y sus detractores, quienes sugieren que el expresidente Andrés Manuel López Obrador gobierna desde las sombras y es quien realmente dirige la actual administración.

Esta respuesta, ofrecida durante su conferencia de prensa, surge luego de que López Obrador emitiera un mensaje público para respaldar a la mandataria en su defensa de la soberanía nacional. Dicho apoyo se dio frente a lo que el Gobierno de México considera una “embestida” orquestada por funcionarios de ultraderecha cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump.

PUBLICIDAD

Ante el desbordamiento de críticas que intentaron desestimar su autonomía tras el respaldo del exmandatario, Sheinbaum fue contundente y expuso el machismo detrás de dichos señalamientos por parte de sus adversarios políticos.

“Dicen: ‘La presidenta no gobierna, tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador’. Bueno, no se puede ser más misógino que eso”, declaró tajantemente la mandataria federal.

PUBLICIDAD

Iinformación en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPRIPANPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

Las autoridades decomisaron marihuana, cristal, básculas de precisión y una motocicleta con alteraciones en sus registros durante un cateo en Tepeapulco, Hidalgo

Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

Claudia Sheinbaum celebra que Mullin reconozca la soberanía de México tras carta de AMLO: “Oye, qué bien”

En medio de la ofensiva del “narcogobierno” y la reaparición de López Obrador, la presidenta encontró en las palabras del secretario de Seguridad de EEUU un argumento a favor de México

Claudia Sheinbaum celebra que Mullin reconozca la soberanía de México tras carta de AMLO: “Oye, qué bien”

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 4 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 4 de junio

Cinco ‘ejercicios de oficina’ contra el sedentarismo, obesidad e incluso problemas en el corazón por estar sentado

Las pausas activas consisten en realizar breves ejercicios cada hora de trabajo

Cinco ‘ejercicios de oficina’ contra el sedentarismo, obesidad e incluso problemas en el corazón por estar sentado

El secreto para un corazón más sano: la práctica que mejora la circulación y la respiración

Su combinación de movimiento, respiración consciente y relajación ayuda a mejorar la circulación sanguínea y controlar la presión

El secreto para un corazón más sano: la práctica que mejora la circulación y la respiración
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

Desarticulan presunta célula de narcomenudeo en Ciudad Sahagún: hay 3 detenidos y 770 dosis aseguradas

Claudia Sheinbaum celebra que Mullin reconozca la soberanía de México tras carta de AMLO: “Oye, qué bien”

Objetivo prioritario de EEUU se escondía en Jalisco: arrestan a extranjero buscado por homicidio

Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el CJNG: los grupos que pusieron a sus hombres dentro del gobierno mexicano

Hallan fosa clandestina con restos humanos en Valparaíso, Zacatecas: ya son decenas, en medio de guerra entre cárteles

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo evadían impuestos los famosos de la época del Cine de Oro en México? Mitos, realidades y controversias

¿Cómo evadían impuestos los famosos de la época del Cine de Oro en México? Mitos, realidades y controversias

David Zepeda revela por qué no denunciará con Ley Olimpia a responsables de su video íntimo filtrado

“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Quién es Luis Arturo Jáuregui, representante de México en Man of the World Internacional en Filipinas

DEPORTES

Con la mira puesta en México: Corea del Sur supera a El Salvador y cierra preparación rumbo al Mundial 2026

Con la mira puesta en México: Corea del Sur supera a El Salvador y cierra preparación rumbo al Mundial 2026

Profeco blinda la experiencia de los aficionados rumbo al Mundial 2026: estas son las acciones

Gobierno de México presume cumplir con todas las condiciones de la FIFA para Mundial 2026

¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su selección en CDMX durante el Mundial 2026?

¿Eres un obsesionado al futbol? Así puedes descargar el calendario de partidos del Mundial 2026 en tu celular