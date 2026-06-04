Con la mira puesta en México: Corea del Sur supera a El Salvador y cierra preparación rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

Corea del Sur concluyó su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria por 1-0 sobre El Salvador en un partido amistoso disputado este miércoles en Salt Lake City.

El conjunto asiático, rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos, cerró su calendario de encuentros previos con un triunfo que le permite llegar con confianza a su debut en la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Hong Myung-bo mostró solidez durante gran parte del encuentro y logró resolver un partido equilibrado ante una selección salvadoreña que consiguió contener los ataques rivales durante el primer tiempo.

Lee Dong-gyeong marca la diferencia antes del debut mundialista

La anotación que definió el encuentro llegó al minuto 57, cuando Lee Dong-gyeong ejecutó un tiro libre desde fuera del área y colocó el balón lejos del alcance del arquero Mario González, quien evitó que la diferencia fuera mayor con varias intervenciones destacadas.

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Durante la recta final del compromiso, el guardameta salvadoreño también contuvo un disparo de Son Heung-min, una de las principales figuras del conjunto surcoreano.

Con este resultado, Corea del Sur concluye su preparación antes de viajar a Guadalajara, ciudad donde establecerá su campamento durante la Copa del Mundo. Su debut será ante República Checa, antes de medirse a México y Sudáfrica en la actividad del Grupo A del Mundial 2026.

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