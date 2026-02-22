Omar García Harfuch confirma muerte de “El Mencho” y destaca hito histórico del Ejército en la lucha contra el narco

Omar García Harfuch durante la mañanera de este 20 de febrero. (Presidencia)

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, provocó reacciones inmediatas en el gobierno federal. Una de las más relevantes fue la de Omar García Harfuch, quien utilizó sus redes sociales para reconocer el papel de las Fuerzas Armadas en el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1”, escribió el funcionario, en un mensaje breve que reforzó la narrativa institucional de respaldo a las acciones militares contra el crimen organizado.

La declaración llegó después de que autoridades federales informaran que el exlíder del CJNG murió tras un enfrentamiento con elementos del Ejército durante un operativo de alto impacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se sumó a las reacciones y expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea

“El Mencho” murió durante un enfrentamiento: Sedena

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar y de la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de su fiscalía especializada.

En el documento se precisó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, ejecutaron la intervención en Tapalpa.

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal.”, detallaron las autoridades.

Durante el enfrentamiento, el personal militar repelió una agresión armada, lo que derivó en la muerte de siete integrantes del CJNG, entre ellos Rubén “N”, alias El Mencho.

El comunicado también confirmó la detención de dos presuntos integrantes del grupo criminal y el aseguramiento de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes y vehículos blindados. La Sedena subrayó que no se registraron bajas entre las fuerzas federales.

Comunicado de @DefensaMX

La reacción de García Harfuch se alineó con la postura del gobierno federal, que presentó el operativo como un resultado estratégico contra uno de los principales generadores de violencia en el país. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una conferencia de prensa del Comité de Seguridad para informar sobre los alcances de la intervención.

El mensaje del titular de Seguridad sintetizó el momento político: respaldo a las Fuerzas Armadas y cierre de filas tras la caída de una de las figuras más poderosas del narcotráfico en México.

El capo estuvo envuelto en el crimen desde muy joven. (Foto: Archivo)

Atentados contra Ciro Gómez Leyva y Omar García Harfuch

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes reactivó el debate sobre la violencia del CJNG y su confrontación directa con el Estado mexicano. En ese contexto, cobran fuerza las declaraciones de Omar García Harfuch sobre el atentado que sufrió en junio de 2020 en la Ciudad de México, uno de los episodios más emblemáticos de esa escalada criminal.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el secretario de Seguridad confirmó que las investigaciones oficiales vincularon al CJNG con atentados de alto perfil.

Al referirse a otro caso, el del ataque contra el comunicador Ciro Gómez Leyva, García Harfuch fue enfático: “todo indicaba que… era una célula de Cártel Jalisco”, y subrayó que esa línea se sostuvo hasta el cierre de la investigación.

El funcionario ha insistido en que la agresión que casi le cuesta la vida fue ejecutada por una célula del CJNG, como parte de una estrategia para intimidar a las autoridades capitalinas. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Esa precisión resulta clave para entender también el atentado en su contra. El funcionario ha insistido en que la agresión que casi le cuesta la vida fue ejecutada por una célula del CJNG, como parte de una estrategia para intimidar a las autoridades capitalinas.

Sin embargo, marcó un límite claro sobre la cadena de mando: “Tampoco se tiene indicio de que haya sido él de manera directa”, dijo al ser cuestionado sobre una posible orden personal de El Mencho.

Las investigaciones establecieron la participación directa de los sicarios, varios de ellos con adiestramiento en Jalisco, aunque sin confirmarse un centro específico ligado a ese ataque. Para García Harfuch, el caso dejó una conclusión central: el CJNG actuó como organización, aun sin una instrucción explícita de su líder.

Hoy, tras la caída de Oseguera Cervantes, ese atentado adquiere un nuevo significado. Representa el punto más visible del choque frontal entre el Estado y un cártel que buscó demostrar poder a través de la violencia directa contra las instituciones.