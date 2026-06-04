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Gobierno de México presume cumplir con todas las condiciones de la FIFA para Mundial 2026

La mandataria mencionó que 12,625 personas fungirán como voluntarios en la organización de la Copa del Mundo

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Gabriela Cuevas anunció un programa de empleo temporal para jóvenes rumbo al Mundial. | Presidencia
La mandataria mencionó que 12,625 personas fungirán como voluntarios en la organización de la Copa del Mundo. (Presidencia)

A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas declaró que México se encuentra listo para recibir la máxima justa del futbol.

La mandataria señaló que el Gobierno ha cumplido o con todos los requisitos establecidos por la FIFA para la organización del evento y explicó que, aunque algunas condiciones han sido renegociadas, el país ha alcanzado los compromisos necesarios para albergar la justa mundialista.

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“Hoy podemos decir con transparencia y claridad que el compromiso se ha cumplido”, sostiene Cuevas desde Palacio Nacional. Detalla que los trabajos de organización se han enfocado en dos ejes principales, aunque no especifica cuáles.

Proceso de visas para las selecciones sigue en curso

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(Imagen ilustrativa Infobae)

La funcionaria también mencionó que hay procesos que continúan en marcha, como la emisión de visas y la llegada de las selecciones participantes. Asegura que el equipo encargado de la organización mantiene una labor constante para garantizar que todo esté listo antes del arranque del torneo.

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Además, mencionó que en materia migratoria, se realizaron simulacros y recorridos operativos en los principales aeropuertos del país que recibirán a visitantes por el Mundial. Los ejercicios se llevaron a cabo en los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey, Cancún, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante los partidos de repechaje celebrados en marzo pasado en Guadalajara y Monterrey, las autoridades pusieron a prueba los protocolos de ingreso en los aeropuertos. Los tiempos de procesamiento migratorio oscilaron entre 20 y 25 minutos en Guadalajara, y alrededor de 15 minutos en Monterrey.

En materia laboral, Cuevas menciona la capacitación de 12,625 personas voluntarias que participarán en la organización del Mundial. Añade que se han mejorado las condiciones para quienes colaborarán en el evento.

Finalmente, recuerda que el Gobierno de México renegoció los beneficios fiscales originalmente propuestos para una década, reduciéndolos a solo un año y restringiéndolos exclusivamente a actividades relacionadas con la Copa Mundial.

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