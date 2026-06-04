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Reportan desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, en San Miguel de Allende

Las autoridades locales compartieron la ficha de búsqueda a través de sus plataformas

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Kelly Ariadne y Paquita la del barrio -México- 4 junio
(Instagram)

La desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, generó preocupación en el ámbito artístico y social, luego de que la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato compartió la ficha oficial de búsqueda.

La joven de 28 años fue vista por última vez el 20 de mayo de 2026 en San Miguel de Allende, Guanajuato.

"Se agradece cualquier dato que permita dar con su paradero”, se pudo leer en los canales oficiales de búsqueda.

Lo que se sabe de la desaparición de Kelly Ariadne

La ficha difundida por la Secretaría de Gobierno de Guanajuato subrayó que la joven fue vista en San Miguel de Allende el 20 de mayo, sin que hasta el momento se tengan indicios sobre su paradero o circunstancias de la desaparición.

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Kelly Ariadne y Paquita la del barrio -México- 4 junio
(Instagram)

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que Kelly Ariadne tiene el cabello negro rizado, ojos café oscuro y una estatura de 1.60 metros. Entre las señas particulares que se detallaron en la ficha, se señaló:

“Tiene muchas pecas en la cara, un tatuaje de un ave fénix, un tatuaje de alas de ángel en el brazo izquierdo de color blanco y negro“.

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Kelly Ariadne vestía mallón negro, chamarra negra tipo rompe vientos y no llevaba calzado al momento de ser vista por última vez.

kelly ariadne -México- 4 junio
(@pazgobgente)

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