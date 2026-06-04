Protección Civil firma acuerdo con organización internacional para incluir a los animales en la respuesta ante desastres naturales en México

El objetivo principal de esta iniciativa es incluir a las criaturas en la planificación de cómo responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la organización internacional Humane World for Animals formalizaron un acuerdo de colaboración enfocado en fortalecer la preparación y respuesta ante desastres naturales en México bajo un enfoque incluyente que contempla la protección animal.

El objetivo de esta iniciativa es robustecer las capacidades institucionales y diseñar estrategias de bienestar animal que puedan convertirse en modelos replicables en los diferentes estados de la República y, eventualmente, en el ámbito internacional.

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Dicho acuerdo contempla la promoción de programas de capacitación, el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas coordinadas entre ambas instituciones, buscando reforzar las políticas públicas para fomentar una cultura de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, asegurando que la protección de los animales forme parte integral de la gestión de desastres naturales en México.

Colaboración para la protección animal

(Foto Facebook Cachorrilandia)

Esta iniciativa establece como áreas clave de colaboración el diseño y la puesta en marcha de programas de capacitación, así como la organización de eventos académicos y profesionales, incluidos foros, talleres y conferencias.

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Ambas instituciones también trabajarán en el desarrollo y revisión de materiales especializados para la atención en situaciones de emergencia, además de compartir infraestructura y conocimientos técnicos para fortalecer la respuesta ante desastres naturales.

Dentro del marco del convenio, se promueve la cooperación en esfuerzos de atención a emergencias tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de brindar asistencia a los animales afectados por dicho acontecimientos.

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Felipe Márquez Muñoz, gerente de programas de respuesta a desastres en América Latina de Humane World for Animals, destaca que este acuerdo significa un avance importante para la inclusión de los animales en la planeación ante desastres en México.

Además, subrayó que la suma de capacidades entre ambas instituciones permitirá fortalecer la conciencia comunitaria y mejorar los resultados al integrar a los animales en todos los procesos de preparación y respuesta ante emergencias.

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Experiencia previa en la protección de animales

El Huracán Otis no solamente afectó la vid de muchas personas, sino también la de los animales. ( FOTO: CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM)

En años recientes, Humane World for Animals ha participado activamente en la respuesta a desastres en México. Tras el paso del huracán Otis en Guerrero en 2023, la organización brindó atención veterinaria, alimento y apoyo de emergencia a más de 1,000 animales.

De igual forma, después del huracán Erick en Oaxaca en 2025, sus equipos asistieron a más de 1,000 animales en comunidades afectadas mediante servicios veterinarios, distribución de alimento y entrega de suministros de emergencia.

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En 2025, ante las graves inundaciones registradas en Veracruz, Humane World for Animals desplegó equipos especializados que ofrecieron atención veterinaria y entregaron ayuda esencial, incluyendo alimento y suministros, a cientos de animales en zonas afectadas.

Dichas intervenciones evidencian la necesidad de incluir la protección animal en la gestión del riesgo de desastres, pues los animales desempeñan un papel fundamental en el bienestar y la resiliencia tanto de las comunidades como de las personas encargadas de su cuidado.

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A través de este nuevo acuerdo, la Coordinación Nacional de Protección Civil y Humane World for Animals reafirman su compromiso de promover un enfoque más integral e inclusivo en la gestión de desastres en México.