Votación Juego de Estrellas MLB 2026: así puedes elegir a tus jugadores mexicanos favoritos

Jonathan Aranda e Isaac Paredes encabezan la lista de peloteros nacionales que aspira a participar en el Juego de Estrellas. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La MLB habilitó este miércoles el proceso de votación para elegir a los jugadores que participarán en el Juego de Estrellas 2026, donde destaca la presencia de algunos peloteros mexicanos como Isaac Paredes y Jonathan Aranda, entre otros que buscan ser seleccionados y formar parte del clásico de mitad de temporada.

Después de hacer historia en 2025 al tener cuatro jugadores en el All Star Game, México buscará nuevamente tener un buen número de participantes en el encuentro que enfrenta a los mejores jugadores de la liga.

PUBLICIDAD

Mexicanos con posibilidades de ser seleccionados

(Steven Bisig-Imagn Images)

Nick Gonzales vive una de sus mejores campañas con los Pittsburgh Pirates, con promedio de .314, 2 jonrones y 29 carreras producidas. Su capacidad de embasarse y de generar contacto lo mantiene como titular y pieza clave en la alineación, aportando estabilidad en el infield y solidez en el orden al bat.

Jonathan Aranda también destaca por su consistencia ofensiva. Con .275 de promedio, 11 cuadrangulares y 43 carreras impulsadas, se consolida como un bateador de poder medio y oportuno, teniendo a los Tampa Bay Rays en la pelea por el liderato de la División Este de la Liga Americana.

PUBLICIDAD

Randy Arozarena mantiene números sólidos con .280 de promedio, 6 cuadrangulares y 26 carreras producidas. Pese a una baja de rendimiento en las últimas temporadas y un pobre desempeño en el Clásico Mundial, el jardinero de los Seattle Mariners ha recuperado la confianza y su poder a la ofensiva.

(Eric Canha-Imagn Images)

Jarren Durán suma 10 jonrones y 33 carreras impulsadas con un promedio de bateo de .219, manteniendo el gran nivel mostrado durante el Clásico Mundial pese al momento que atraviesan los Boston Red Sox.

PUBLICIDAD

Isaac Paredes registra una temporada con .238 de promedio, 7 vuelacercas y 27 impulsadas bajo la franela de los Houston Astros. Por ello, el mexicano comienza a retomar el nivel que le conocíamos antes de sufrir una lesión que lo marginó durante gran parte de la temporada pasada.

En el caso de Marcelo Mayer, el joven prospecto de los Medias Rojas se ha convertido en una pieza clave con .222 de promedio, dos jonrones y 14 carreras producidas.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, el pelotero de los Milwaukee Brewers , Joey Ortiz, ha destacado más por su defensiva que por su ofensiva, con un pobre promedio de bateo de .133, por lo que se antoja difícil que sea seleccionado al All Star Game.

Alejandro Kirk también está en la boleta de votaciones pese a estar lesionado y si bien es cierto es uno de los mejores catchers en la MLB cuando está sano, la realidad es que no está en ritmo.

PUBLICIDAD

En el caso de Andrés Muñoz, probablemente México tenga a su mejor talento, ya que el cerrador de los Seattle Mariners ha demostrado ser confiable en los momentos de apuro y busca ser llamado nuevamente a un Juego de Estrellas.

Cómo votar por los mexicanos para el Juego de Estrellas

(Troy Taormina-Imagn Images)

Para votar por los peloteros mexicanos rumbo al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el proceso inicia de manera digital a través del sitio oficial de MLB.

PUBLICIDAD

Los aficionados pueden ingresar a mlb.com y acceder a la sección dedicada al All-Star Game, donde encontrarán la boleta electrónica con los nombres de todos los candidatos por posición y equipo.

El formulario permite seleccionar un jugador por posición en cada liga, tanto en la Liga Americana como en la Nacional. Para apoyar a los mexicanos, basta con ubicar a los peloteros nacionales en la lista y marcar su casilla.

PUBLICIDAD

No es necesario registrarse o crear una cuenta para participar, aunque el sistema solicita un correo electrónico para validar el voto. Cada persona puede votar hasta cinco veces al día durante la primera fase, lo que incrementa las posibilidades de que los mexicanos logren un lugar en la alineación titular del Juego de Estrellas.

La votación se divide en dos etapas. En la primera se elige a los finalistas por posición. Posteriormente, en la segunda ronda, los fanáticos vuelven a votar entre los finalistas para definir a los titulares.

PUBLICIDAD

Los resultados se anuncian públicamente en los días previos al clásico de media temporada, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el desempeño de sus jugadores favoritos.