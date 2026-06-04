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¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su selección en CDMX durante el Mundial 2026?

Corea del Sur será una de las 48 selecciones que participen en el Mundial 2026, además, estará en el grupo A junto con México

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Corea del Sur será una de las 48 selecciones que participen en el Mundial 2026, además, estará en el grupo A junto con México(X@embkoreamexico)
Corea del Sur será una de las 48 selecciones que participen en el Mundial 2026, además, estará en el grupo A junto con México(X@embkoreamexico)

Corea del Sur será una de las 48 selecciones que participen en el Mundial 2026, además, estará en el grupo A junto con México, Chequia y Sudáfrica.

Cabe señalar que República de Corea obtuvo su undécima clasificación consecutiva para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA. En la Copa Mundial de Catar 2022, el equipo superó la fase de grupos, rompiendo una racha de 12 años sin lograrlo.

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¿Dónde se reunirá la comunidad coreana para ver a su Selección en el Mundial 2026?

El barrio coreano de la Ciudad de México, situado en la colonia Juárez dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, se transfomará durante el torneo, con restaurantes y comercios en calles como Florencia, Hamburgo y Liverpool decorados especialmente para acompañar a la selección nacional. Además, la Embajada de Corea y el Centro Cultural Coreano han impulsado el proyecto cultural Rumbo a la Copa Mundial, que se realizará del 9 al 11 de junio y tendrá varias sedes principales.

El barrio coreano de la Ciudad de México, situado en la colonia Juárez dentro de la alcaldía Cuauhtémoc (X@embkoreamexico)
El barrio coreano de la Ciudad de México, situado en la colonia Juárez dentro de la alcaldía Cuauhtémoc (X@embkoreamexico)

El martes 9 de junio, la Aldea Global en Chapultepec abrirá sus puertas desde las 13:30 con espectáculos inmersivos, incluidas demostraciones de taekwondo a cargo de los K-Tigers y presentaciones de música tradicional samulnori. En este espacio estará disponible el Pabellón Coreano, donde los asistentes podrán conocer y adquirir productos típicos.

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El miércoles 10 de junio, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en el Centro Histórico, albergará una exhibición cultural especial a partir de las 13:00.

El jueves 11 de junio, el Zócalo de la CDMX será el epicentro de la celebración durante el FIFA Fan Festival. Desde las 13:00, los asistentes podrán disfrutar de música, exhibiciones de artes marciales y vivir la transmisión del partido inaugural de Corea en las pantallas gigantes del evento. Para detalles y actualizaciones sobre los horarios de cada actividad, se recomienda consultar la información del Centro Cultural Coreano.

Son Heung-min, capitán de Corea del Sur. - Crédito: AP
Son Heung-min, capitán de Corea del Sur. - Crédito: AP

Camino de Corea en el Mundial

El jueves 11 de junio de 2026 a las 22:00, República de Corea disputará su primer partido del Grupo A ante República Checa en el Estadio Guadalajara. El segundo encuentro para los coreanos será el jueves 18 de junio de 2026 a las 21:00 frente a México, nuevamente en el Estadio Guadalajara.

Cerrarán la fase de grupos el miércoles 24 de junio de 2026 a las 21:00, cuando se midan a Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

  • Corea vs República Checa | jueves, 11 de junio 2026 | Estadio Guadalajara
  • México vs Corea | jueves, 18 de junio 2026 | Estadio Guadalajara
  • Sudáfrica vs Corea | miércoles, 24 de junio 2026 | Estadio Monterrey

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