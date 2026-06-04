David Zepeda revela por qué no denunciará con Ley Olimpia a responsables de su video íntimo filtrado

Actor mexicano, David Zepeda. Instagram

El actor David Zepeda ha decidido dejar atrás el episodio de ciberacoso que vivió en 2015, cuando se filtró en internet un video íntimo suyo sin su autorización.

Aunque la Ley Olimpia ofrece respaldo legal a víctimas de este tipo de violaciones a la privacidad, el intérprete optó por no iniciar acciones legales y reveló las razones.

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Zepeda y su postura sobre la Ley Olimpia

Durante una reciente entrevista en el programa Hoy, David Zepeda, de 52 años, fue tajante al explicar por qué no recurrirá a la Ley Olimpia, que contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan contenido sexual privado sin consentimiento.

David Zepeda fue expuesto por dos mujeres a quienes les mandó mensajes para conocerlas (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

“Ya quedó en el pasado, mi amor. Mi energía está en el presente, en lo que viene, en mis proyectos, en mi trabajo, en lo que amo”, soltó el actor, dejando claro que prefiere mirar hacia adelante y cerrar ese capítulo.

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Zepeda sorprendió a los reporteros con su actitud relajada ante el tema. Incluso bromeó sobre la existencia de videos más comprometedores, mostrando que la experiencia, aunque dolorosa en su momento, ya no le roba el sueño.

La difusión del video íntimo y la respuesta del actor

El incidente que puso a David Zepeda en el centro de la polémica ocurrió en 2015, cuando fragmentos de un video personal en el que aparece tocándose frente a la cámara se viralizaron en redes sociales.

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David Zepeda fue expuesto por dos mujeres a quienes les mandó mensajes para conocerlas (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

El propio actor confirmó que era él quien aparecía en el material, explicando que el video fue grabado años antes y enviado a una expareja.

“Es un video viejo, de algunos años atrás y no accedí a esta extorsión y salió a la luz pública. Me siento absolutamente traicionado y no hay nada qué hacer más que dar la cara”, expresó en aquel entonces durante una entrevista para Javier Poza.

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La Ley Olimpia, vigente en México, sanciona la difusión no consentida de imágenes, videos o audios de contenido sexual privado, con penas de hasta seis años de cárcel, además de sanciones económicas.

Aunque otras figuras públicas han recurrido a este marco legal, Zepeda decidió no hacerlo, apostando por dejar el pasado atrás y centrarse en su vida actual.

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