Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago mañana 5 de junio

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como apoyo para alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas de México.

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como una estrategia de apoyo para alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas del país. Este programa busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en las aulas mediante la entrega periódica de recursos económicos a las familias beneficiarias.

Los depósitos se realizan de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que permite que el dinero llegue sin intermediarios. De esta forma, cada hogar puede destinar el apoyo a necesidades relacionadas con la educación, como transporte, materiales escolares o alimentación.

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El programa contempla un pago bimestral de 1,900 pesos por estudiante registrado. Cuando en una misma familia existe más de un beneficiario, se agregan 700 pesos adicionales por cada integrante incorporado al esquema.

Continúa la dispersión de pagos durante junio

El programa entrega recursos económicos a las familias para favorecer la permanencia escolar de estudiantes de secundaria pública. - (Gobierno de México)

La entrega de recursos se realiza mediante un calendario organizado con base en la letra inicial de la CURP de cada beneficiario. Este modelo busca facilitar el acceso al apoyo económico y reducir la afluencia simultánea en sucursales bancarias.

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Para el viernes 5 de junio corresponde el depósito a estudiantes cuya CURP inicia con las letras H, I, J, K y L. La programación forma parte de una estrategia escalonada que distribuye los pagos a lo largo de varios días.

Las autoridades encargadas del programa recomiendan consultar previamente la fecha asignada para evitar contratiempos. Además, este sistema permite una atención más ordenada durante el proceso de dispersión en todo el país.

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Calendario de pagos de junio 2026

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Este esquema distribuye los depósitos de manera gradual para facilitar el cobro y evitar concentraciones en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar.

Aspectos a considerar para recibir el apoyo

Las autoridades recomiendan verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa y que los datos personales estén actualizados para recibir el apoyo.

Las familias incorporadas al programa deben verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar permanezca activa y en condiciones de uso. Asimismo, es importante que los datos personales registrados ante las autoridades correspondientes se encuentren actualizados para evitar inconvenientes durante la dispersión de recursos.

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Otro punto fundamental consiste en revisar la letra inicial de la CURP del estudiante para identificar la fecha exacta de depósito. Esta medida permite planificar el cobro de manera adecuada y respetar el calendario establecido.

El objetivo de estas recomendaciones es garantizar que las y los beneficiarios reciban oportunamente el apoyo económico destinado a fortalecer la continuidad escolar de estudiantes de secundaria pública en México y contribuir a que factores económicos no afecten su permanencia en el sistema educativo.

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