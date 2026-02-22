México

Gobernador de Jalisco declara alerta máxima: suspenden actividades y pide a la ciudadanía permanecer en casa tras muerte de “El Mencho”

Pablo Lemus señaló que se encuentra en contacto permanente con García Harfuch para dar seguimiento a los protocolos de seguridad

El gobernador Pablo Lemus activó el Código Rojo, suspendió clases y transporte, y canceló eventos masivos para proteger a la ciudadanía. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una jornada de violencia en Jalisco y estados vecinos.

Tras el operativo federal que derivó en su abatimiento, el gobernador Pablo Lemus Navarro informó sobre bloqueos carreteros, enfrentamientos y la activación de protocolos de seguridad en coordinación con la Federación.

De acuerdo con fuentes federales citadas por medios nacionales, fuerzas especiales del Ejército Mexicano ejecutaron un operativo con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), lo que provocó reacciones violentas atribuidas a células criminales en distintos puntos del occidente del país.

Pablo Lemus activa Mesa de Seguridad y coordinación con la Federación

Desde las primeras horas, el gobernador Pablo Lemus informó que sostuvo comunicación directa con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para establecer un protocolo de coordinación.

El mandatario señaló que encabeza una Mesa de Seguridad que sesiona de manera permanente ante los hechos violentos.

Pablo Lemus señaló que se encuentra en contacto permanente con García Harfuch para dar seguimiento a los protocolos de seguridad tras la muerte de “El Mencho”.

“Seguiremos trabajando en equipo para proteger a la ciudadanía”, publicó en sus redes sociales, donde también reconoció la labor de las fuerzas federales por el operativo implementado en el estado.

Asimismo, indicó que la coordinación se mantiene con gobiernos estatales vecinos, luego de que los bloqueos se desplazaran hacia zonas limítrofes.

Cancelación de clases presenciales en Jalisco por seguridad

Como medida preventiva, Lemus anunció la suspensión de clases presenciales en toda la entidad.

La decisión, explicó, busca salvaguardar la integridad de niñas, niños, jóvenes y personal docente ante el contexto de violencia.

El gobernador Pablo Lemus anunció la suspensión de clases presenciales en toda la entidad como medida preventiva ante la violencia generada por la muerte de “El Mencho”.

La Secretaría de Educación estatal ampliaría los detalles operativos, mientras el Ejecutivo reiteró que la prioridad es reducir riesgos a la población escolar.

Suspensión de transporte público y eventos masivos

Entre las acciones inmediatas anunciadas por el gobernador se encuentran:

  • Suspensión temporal del servicio de transporte público hasta que la situación quede bajo control.
  • Cancelación de eventos masivos programados para el domingo en todo el estado.
  • Recomendación a la ciudadanía de permanecer en sus hogares mientras se estabiliza el escenario.
  • Coordinación permanente con fuerzas federales y autoridades estatales colindantes.

Estas medidas forman parte del protocolo activado tras los enfrentamientos y bloqueos derivados del operativo federal.

Narcobloqueos se extienden a estados vecinos

El propio mandatario confirmó que los bloqueos dejaron de concentrarse exclusivamente en Jalisco y se trasladaron hacia límites territoriales, alcanzando otras entidades federativas.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La violencia se reportó también en Michoacán, Colima y Guanajuato, con episodios similares de obstrucción vial.

En paralelo, el Gabinete de Seguridad federal informó que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad y que no se registran afectaciones relevantes en las terminales aéreas.

Código Rojo en Jalisco y seguimiento permanente

El Código Rojo permanece activo en la entidad mientras continúan los patrullajes, operativos de vigilancia y monitoreo en carreteras y zonas urbanas.

Hasta el momento de los comunicados oficiales, el Gobierno de Jalisco no había emitido un balance consolidado sobre personas detenidas o lesionadas en relación con los hechos.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Lemus insistió en que la administración estatal mantendrá comunicación constante con la Federación y actualizará la información conforme evolucionen los operativos. “Estamos en plena coordinación con el gobierno federal”, reiteró.

Operativo federal en Jalisco y muerte de “El Mencho”

El despliegue se realizó en territorio jalisciense y tuvo como resultado el abatimiento de quien era considerado uno de los principales objetivos de seguridad de México y Estados Unidos.

Tras confirmarse la acción, se reportaron bloqueos y quema de vehículos en diversos municipios.

El capo estuvo envuelto en el crimen desde muy joven. (Foto: Archivo)

Las primeras afectaciones se registraron en Jalisco, pero horas después se extendieron hacia Michoacán, Colima y Guanajuato, además de reportes en entidades colindantes.

La muerte del líder del CJNG marca un momento clave en la estrategia de seguridad federal y ha colocado nuevamente a Jalisco en el centro del escenario nacional.

Mientras las autoridades refuerzan la presencia institucional, la prioridad inmediata —según el Ejecutivo estatal— es contener los efectos de la violencia y garantizar la protección de la ciudadanía.

