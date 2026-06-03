Beca Rita Cetina 2026: cuándo depositan el primer pago y cómo saber si ya está en tu tarjeta

Miles de familias en México ya recogieron o están por recoger la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria.
Sin embargo, tener la tarjeta en mano no significa que el dinero ya esté disponible.
Hay pasos específicos que ocurren después de la entrega y que determinan cuándo y cómo se puede usar el apoyo de 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno.
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La tarjeta se activa sola, pero solo cuando llega el depósito
La tarjeta del Banco del Bienestar no funciona desde el momento en que se recibe.
Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a través de un comunicado oficial, la activación ocurre automáticamente en el momento en que se realiza el primer depósito de la beca.
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No hay que hacer ningún trámite para activarla: el propio pago la habilita.
Dentro del sobre en que se entrega la tarjeta viene una papeleta con los 16 dígitos del plástico y un Número de Identificación Personal (NIP) provisional.
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La Coordinación indica que ese NIP solo podrá cambiarse una vez que llegue el primer depósito y la tarjeta quede activa. Antes de ese momento, la tarjeta no tiene ningún uso.
La fecha del primer depósito no se comunica en el momento de la entrega.
La Coordinación señala que esa información se difundirá a través de los canales oficiales: el canal de WhatsApp del estado correspondiente y los perfiles verificados del programa.
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Los 32 estados del país cuentan con canal propio en WhatsApp, cuyos enlaces están disponibles en (linktr.ee/CanalesBecasBienestar).
Cómo saber si el depósito ya llegó a tu tarjeta
Para saber si el primer pago ya está disponible, la Coordinación recomienda consultar únicamente los canales oficiales del programa, donde se anunciará la fecha de depósito, la cual se prevé para los meses de julio y agosto, según las autoridades.
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No existe, según la información oficial, una notificación automática al titular de la tarjeta.
Un dato relevante para quienes reciban una tarjeta con número incorrecto: si los 16 dígitos del plástico no coinciden con los de la papeleta interior, debe reportarse de inmediato para que se emita una nueva.
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La Coordinación aclara que eso no afecta el monto ni la fecha del pago, ya que el depósito se calcula desde la fecha en que el alumno fue incorporado como beneficiario, no desde la fecha en que se entregó o corrigió la tarjeta.
Coahuila tiene fecha distinta de entrega
Las familias de Coahuila tienen un calendario diferente. Debido a las elecciones locales en ese estado, la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina no inició el 18 de mayo junto con el resto del país.
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La Coordinación informó que en Coahuila la distribución comenzará el 15 de junio.
Qué revisar el día que recoges la tarjeta
La Coordinación detalla un procedimiento puntual para el momento de la entrega.
Al recibir el sobre, debe verificarse que esté sellado. Al abrirlo, hay que confirmar que los 16 dígitos impresos en la tarjeta coincidan con los de la papeleta interior.
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Solo puede recoger la tarjeta la madre, el padre, la tutora o el tutor que realizó el registro, con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, todos en original y copia.
También debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno.
Antes de acudir, la Coordinación recomienda verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar. Solo los beneficiarios con estatus activo serán convocados.
La entrega de tarjetas se realiza de forma gradual entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.
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