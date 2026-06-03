México

Beca Rita Cetina 2026: cuándo depositan el primer pago y cómo saber si ya está en tu tarjeta

Tener la tarjeta de la beca no significa que el dinero ya esté disponible y hay pasos que muchas familias desconocen

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Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina se realiza de forma gradual entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de familias en México ya recogieron o están por recoger la tarjeta del Banco del Bienestar correspondiente a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria.

Sin embargo, tener la tarjeta en mano no significa que el dinero ya esté disponible.

Hay pasos específicos que ocurren después de la entrega y que determinan cuándo y cómo se puede usar el apoyo de 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno.

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Madres hacen fila para recibir tarjetas de programas sociales en un parque, con mesas, banners oficiales y una niña junto a su madre.
Solo la madre, padre, tutora o tutor registrado puede recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta se activa sola, pero solo cuando llega el depósito

La tarjeta del Banco del Bienestar no funciona desde el momento en que se recibe.

Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a través de un comunicado oficial, la activación ocurre automáticamente en el momento en que se realiza el primer depósito de la beca.

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No hay que hacer ningún trámite para activarla: el propio pago la habilita.

Vista macro horizontal de una tarjeta verde del Banco del Bienestar con el logo blanco y verde, y un chip dorado, sobre una superficie de madera clara.
El apoyo de la Beca Rita Cetina es de 2,500 pesos anuales por cada alumno registrado y aceptado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del sobre en que se entrega la tarjeta viene una papeleta con los 16 dígitos del plástico y un Número de Identificación Personal (NIP) provisional.

La Coordinación indica que ese NIP solo podrá cambiarse una vez que llegue el primer depósito y la tarjeta quede activa. Antes de ese momento, la tarjeta no tiene ningún uso.

La fecha del primer depósito no se comunica en el momento de la entrega.

Dos manos interactúan: una sostiene un smartphone con el logo de Banco del Bienestar, la otra extiende una tarjeta de débito genérica. Fondo degradado verde, blanco y dorado.
Quienes tengan estatus "rechazado" o "baja" en el buscador Becas Bienestar no recibirán la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación señala que esa información se difundirá a través de los canales oficiales: el canal de WhatsApp del estado correspondiente y los perfiles verificados del programa.

Los 32 estados del país cuentan con canal propio en WhatsApp, cuyos enlaces están disponibles en (linktr.ee/CanalesBecasBienestar).

Cómo saber si el depósito ya llegó a tu tarjeta

Para saber si el primer pago ya está disponible, la Coordinación recomienda consultar únicamente los canales oficiales del programa, donde se anunciará la fecha de depósito, la cual se prevé para los meses de julio y agosto, según las autoridades.

No existe, según la información oficial, una notificación automática al titular de la tarjeta.

Composición de una tarjeta Banco del Bienestar, billetes de pesos mexicanos, mochila rosa, estuche, libreta, reglas y marcadores sobre fondo burdeos.
El NIP provisional viene dentro del sobre de la tarjeta y solo puede cambiarse tras el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato relevante para quienes reciban una tarjeta con número incorrecto: si los 16 dígitos del plástico no coinciden con los de la papeleta interior, debe reportarse de inmediato para que se emita una nueva.

La Coordinación aclara que eso no afecta el monto ni la fecha del pago, ya que el depósito se calcula desde la fecha en que el alumno fue incorporado como beneficiario, no desde la fecha en que se entregó o corrigió la tarjeta.

Coahuila tiene fecha distinta de entrega

Las familias de Coahuila tienen un calendario diferente. Debido a las elecciones locales en ese estado, la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina no inició el 18 de mayo junto con el resto del país.

Infografía que detalla el cambio de fecha para la entrega de la Beca Rita Cetina en Coahuila, mostrando iconos de dinero, libros, calendarios y urnas electorales.
La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Coahuila se postergó hasta el 15 de junio debido a las elecciones locales, a diferencia del resto del país que inició el 18 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación informó que en Coahuila la distribución comenzará el 15 de junio.

Qué revisar el día que recoges la tarjeta

La Coordinación detalla un procedimiento puntual para el momento de la entrega.

Al recibir el sobre, debe verificarse que esté sellado. Al abrirlo, hay que confirmar que los 16 dígitos impresos en la tarjeta coincidan con los de la papeleta interior.

Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
La fecha y sede de entrega de cada plantel se publican en la escuela y en los canales estatales de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo puede recoger la tarjeta la madre, el padre, la tutora o el tutor que realizó el registro, con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, todos en original y copia.

También debe llevar copia del acta de nacimiento y de la CURP del alumno.

Si los 16 dígitos de la tarjeta no coinciden con la papeleta interior, debe reportarse de inmediato para recibir una nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Si los 16 dígitos de la tarjeta no coinciden con la papeleta interior, debe reportarse de inmediato para recibir una nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de acudir, la Coordinación recomienda verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar. Solo los beneficiarios con estatus activo serán convocados.

La entrega de tarjetas se realiza de forma gradual entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2026, con fechas y sedes distintas para cada plantel.

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