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¿Cómo evadían impuestos los famosos de la época del Cine de Oro en México? Mitos, realidades y controversias

Distintos reportes periodísticos han documentado la existencia de estructuras fiscales complejas para la administración de derechos y fortunas generadas a partir de películas de esa época

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¿Cómo evadían impuestos los famosos de la época del Cine de Oro en México? Mitos, realidades y controversias (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
¿Cómo evadían impuestos los famosos de la época del Cine de Oro en México? Mitos, realidades y controversias (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La industria cinematográfica mexicana durante el llamado Cine de Oro experimentó un auge de popularidad y ganancias.

Distintos reportes periodísticos han documentado la existencia de estructuras fiscales complejas para la administración de derechos y fortunas generadas a partir de películas de esa época, en la mayoría de los casos relacionadas con operaciones realizadas por herederos y empresas productoras, no por figuras en vida.

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Red de empresas y paraísos fiscales tras los derechos fílmicos

Investigaciones de medios como Aristegui Noticias y el diario holandés Trouw detallan operaciones financieras en las que los derechos de transmisión de más de 250 películas de la Época de Oro pasan por una cadena de compañías en el extranjero.

Según el reportaje “PANAMA PAPERS: Cómo Slim compró tesoro cinematográfico de México”, estructuras legales en Nueva Zelanda, Holanda y las Islas Vírgenes Británicas permitieron que el producto de la venta de estos derechos, valuada en 35 millones 420 mil dólares, quedara fuera del alcance de la autoridad tributaria mexicana.

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María Victoria, actriz del cine de oro mexicano
La industria cinematográfica mexicana durante el llamado Cine de Oro experimentó un auge de popularidad y ganancias

La operación incluye la creación de empresas de papel, como Movie Capitals en Ámsterdam y Vortex Global Business en el Caribe. De acuerdo con la investigación periodística, el dinero de la venta se canalizó a cuentas en el extranjero a través de fideicomisos, sin que se reportara el total de la operación ante el fisco mexicano.

Exenciones fiscales y políticas de fomento industrial

Durante el siglo XX, el gobierno mexicano implementó exenciones fiscales para impulsar la industria cinematográfica nacional. Las leyes de fomento industrial permitieron que la producción de películas reciba beneficios tributarios, aunque no existen pruebas de que estos mecanismos se diseñaran para la evasión personal de impuestos de actores o productores de manera masiva.

El pago en efectivo también es señalado como una práctica común en la época, aunque en archivos consultados no hay evidencia directa de transferencias sistemáticas de grandes sumas fuera de registro. La documentación pública apunta a la utilización de deducciones a través de casas productoras y, en algunos casos, el uso de prestanombres para registrar propiedades o ingresos, sobre todo en etapas posteriores al auge del Cine de Oro.

Herederos, litigios y operaciones recientes

El uso de estructuras financieras sofisticadas para la gestión de derechos y regalías se hace más visible en las décadas recientes, cuando herederos de productores y cineastas buscaban vender catálogos de películas. Los casos analizados muestran que, ante desacuerdos con empresas de televisión, los titulares de los derechos optan por trasladar la propiedad de las cintas a firmas extranjeras, lo que complica el seguimiento fiscal de las ganancias.

Por ejemplo, la investigación de Aristegui Noticias señala que, después de una venta inicial de derechos en 500 mil dólares, el mismo paquete de películas se coloca meses después en 35 millones 420 mil dólares ante una empresa mexicana de telecomunicaciones. Las ganancias son depositadas en una red de fideicomisos y cuentas internacionales, lo que según documentos consultados entra en la categoría de evasión fiscal al no haberse declarado oportunamente los ingresos en México.

Pedro Infante María Félix Ismael Rodríguez
El pago en efectivo también es señalado como una práctica común en la época, aunque en archivos consultados no hay evidencia directa de transferencias sistemáticas de grandes sumas fuera de registro (Foto: INAH)

Documentación y matices sobre prácticas en el Cine de Oro

Las fuentes revisadas no acreditan como práctica sistemática la evasión fiscal personal por parte de figuras del Cine de Oro durante su vida. Los registros más sólidos corresponden a litigios y operaciones posteriores, principalmente en la administración de derechos y fortunas por parte de descendientes y representantes legales.

El uso de empresas fantasma, triangulación de ingresos y cuentas en el extranjero, pero la mayoría de los casos involucra a herederos y no a las estrellas originales. Las exenciones fiscales y deducciones aplican en el marco de políticas gubernamentales de fomento industrial, sin que se demuestre una intencionalidad generalizada de evasión por parte de los involucrados en la producción fílmica.

La complejidad de las operaciones financieras, sumada a la falta de transparencia en algunos paraísos fiscales, dificulta el rastreo de beneficiarios y montos. Algunos despachos de abogados reconocen que estas estructuras buscan romper el vínculo de control fiscal exigido por la legislación mexicana, según correos electrónicos filtrados y citados en la investigación periodística.

Las autoridades mexicanas, en ocasiones, han señalado que el contribuyente puede regularizar su situación si repatria los recursos y paga los impuestos correspondientes, sin que necesariamente se configure un delito, de acuerdo con documentos del Colegio Mexicano de Estudios Fiscales (COMEFA).

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