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“Me puse una pistola en la sien”: Roberto Tapia habla sin filtros sobre su lucha contra la depresión

El cantante de regional mexicano resaltó que hablar sobre salud mental puede salvar vidas

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Primer plano de Roberto Tapia con sombrero vaquero y camisa estampada, cantando en micrófono bajo luces rojas y azules en un escenario
El cantante de regional mexicano Roberto Tapia en el escenario, donde recientemente habló sin filtros sobre su lucha personal contra la depresión. (Instagram: Roberto Tapia)

El cantante de regional mexicano Roberto Tapia reapareció públicamente con una de las confesiones más difíciles de su carrera. Tras mantenerse alejado de los escenarios durante varios años, el intérprete reveló que enfrentó una profunda depresión que lo llevó a perder el interés por la música e incluso a contemplar el suicidio.

En entrevista para Ventaneando, el artista explicó que atravesó una batalla emocional que se prolongó durante casi siete años y que modificó por completo su relación con la industria musical.

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“Me tocó vivir una depresión cerca de siete años y aborrecí la música cerca de seis años y medio, casi siete”, declaró.

La revelación sorprendió a sus seguidores, ya que durante ese periodo el cantante redujo considerablemente sus apariciones públicas y su actividad artística, sin ofrecer mayores explicaciones sobre los motivos de su ausencia.

Roberto Tapia, cantante de regional mexicano, en el escenario, vistiendo sombrero blanco y chamarra de cuero negra, sujetando un micrófono y un vaso
El cantante de regional mexicano Roberto Tapia en una emotiva presentación, donde reapareció públicamente y compartió una de las confesiones más difíciles de su carrera. (Instagram: Roberto Tapia)

El momento más crítico de Roberto Tapia

Durante la conversación, el intérprete compartió uno de los episodios más delicados que vivió mientras enfrentaba la enfermedad.

“En una ocasión yo estaba en mi casa, su casa, sentado en mi cama y tenía una pistola en mi mano, yo estaba viéndome al espejo, porque enfrente tengo un espejo y me puse la pistola en la sien”, relató.

Tapia reconoció que en aquel momento contempló quitarse la vida. Sin embargo, aseguró que pensar en sus hijos fue determinante para detenerse.

“Sí me quería quitar la vida porque esto es una enfermedad, pero rápido pensé en mis hijos y dije yo: ‘¿Qué sería de mis hijos si yo hago esto? No merecen este dolor’. Ahí fue donde me amarré los que ya sabes y seguí”.

El cantante también describió la depresión como una experiencia devastadora y expresó su deseo de no volver a atravesar una situación similar.

“Esta enfermedad es el demonio, ojalá no me toque vivir una situación similar porque está muy cab…”, comentó.

Cómo logró salir adelante

Aunque admitió que recibió apoyo profesional en algunos momentos, Roberto Tapia explicó que gran parte de su recuperación estuvo ligada a un proceso personal de aceptación y fortaleza emocional.

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“Sí me tocó ir un par de veces con la ayuda profesional, pero yo me armé de valor después de darme cuenta de mi realidad”, señaló.

¿Quién es Roberto Tapia?

El artista, cuyo nombre real es Carlos Roberto Aguirre Tapia, nació en San Diego, California, y creció en Culiacán, Sinaloa. A lo largo de su trayectoria se consolidó como una de las voces más reconocidas del regional mexicano, con presentaciones en escenarios de Estados Unidos y México.

Su testimonio se suma a la lista de figuras del entretenimiento que han hablado abiertamente sobre la salud mental, un tema que en años recientes ha cobrado mayor relevancia dentro de la industria musical y entre el público.

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