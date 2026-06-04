Profeco blinda la experiencia de los aficionados rumbo al Mundial 2026: estas son las acciones

Miles de aficionados llegarán a México para disfrutar de la Copa del Mundo 2026 (Composición Raúl A. González/Infobae México)

Este jueves 4 de junio, durante La Mañanera del Pueblo, autoridades federales detallaron las acciones integrales para blindar la experiencia de los aficionados en el Mundial 2026.

La justa mundialista comenzará el próximo 11 de junio cuando la Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Cabe recordar que esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA tendrá tres países como sedes (México, Estados Unidos y Canadá).

PUBLICIDAD

En total, en territorio nacional se llevarán a cabo 13 partidos, 4 en el Estadio de Monterrey, otros 4 en el Estadio de Guadalajara y 5 en el Estadio Ciudad de México.

Un grupo de personas camina delante de un mural de más de 200 metros cuadrados con temática futbolística, que pretende batir un récord Guinness antes del Mundial de 2026, en Ciudad de México, México, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Acciones de PROFECO para blindar la experiencia de los aficionados en el Mundial 2026 en México

El Gobierno federal, en coordinación con PROFECO y otras dependencias, desplegará el Plan Kukulcán, que contempla la participación de más de 99,000 efectivos y 23 grupos de trabajo para resguardar las tres sedes. El operativo incluye la protección de la infraestructura deportiva y la movilización de vehículos militares y civiles, con barridos de seguridad especializados y el uso de tecnologías avanzadas para la vigilancia del espacio aéreo y terrestre

PUBLICIDAD

En materia de protección al consumidor, PROFECO participa en la campaña “Que no te metan gol”, junto con Amazon México y Meta, para prevenir fraudes relacionados con boletos, paquetes de viaje y hospedaje no verificado. Se han capacitado más de 500 empresas familiares en herramientas digitales, pagos electrónicos y atención al cliente, buscando que los beneficios económicos del torneo lleguen a negocios locales y a comunidades de todo el país.

La ciudad apuesta por rutas prácticas y transporte ecológico para facilitar la llegada de miles de asistentes al estadio desde distintos puntos de la capital. | Crédito: imagen creada con Gemini IA con fines ilustrativos.

Para combatir la piratería y la explotación ilegal de derechos comerciales, las autoridades han reforzado la vigilancia de ventas en línea y presencia en redes sociales. Meta, por ejemplo, desplegó un paquete de medidas para combatir la venta de entradas falsas y proteger tanto a los aficionados como a figuras públicas frente al acoso en línea.

PUBLICIDAD

Las plataformas muestran advertencias y facilitan la denuncia de actividades sospechosas, mientras que PROFECO y la Policía Cibernética recomiendan comprar boletos únicamente en el sitio oficial de FIFA y evitar plataformas de reventa o intermediarios no verificados.

Plan Kukulcán | más de 99 mil efectivos y 23 grupos de trabajo

Conservación carretera | 2,023 km de la red Federal Libre de Peaje

36 rutas en total (120 tramos federales)

851 señalamientos turísticos e informativos

Protección y explotación de derechos comerciales Tecnologías de la información

Acciones de movilidad en el Mundial 2026

En cuanto a la movilidad y orientación de los aficionados, se informó que la conservación de la red carretera federal incluye 2,023 kilómetros de vías libres de peaje, 36 rutas y 120 tramos federales señalizados, así como la instalación de 851 señalamientos turísticos e informativos. Además, se han fortalecido los sistemas de tecnologías de la información y módulos de atención presencial en zonas de alta afluencia, para ofrecer atención jurídica, psicológica y orientación en caso de emergencias durante el torneo

PUBLICIDAD

Permisos de trabajo y leyes laborales Extensión de impuestos y compromisos en divisas Seguridad y protección