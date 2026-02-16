Este es el grado de estudios y sueldo de Nadia López García, nueva directora de Materiales Educativos en la SEP

Nadia López García asume la DGME con un perfil pedagógico, literario e intercultural, marcando un nuevo rumbo para los Libros de Texto Gratuitos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene nueva responsable en el área clave de los libros de texto. Se trata de Nadia López García, quien sustituye a Marx Arriaga Navarro tras su salida en febrero de 2026. Pero, ¿cuál es su grado de estudios y cuánto podría ganar en el cargo?

Perfil académico de Nadia López García: licenciatura, estudios en Europa y formación intercultural

Nadia López García nació en 1992 en la Mixteca Alta de Oaxaca. Es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (2010-2014).

Además, cuenta con estudios en Antropología Pedagógica, Educación Social y Pedagogía Social por la Universidad de Barcelona, así como formación en Política Comparada de las Migraciones en la Universidad Pompeu Fabra.

Complementa su formación con diplomados y seminarios en interculturalidad, diversidad cultural, salud mental, comunicación indígena y gestión cultural para la construcción de paz.

Trayectoria profesional y literaria: experiencia en cultura, lectura y libros de texto

Además de pedagoga, López García es poeta, promotora cultural y tallerista. En 2024 fue designada coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Su experiencia profesional incluye desarrollo de contenidos en medios públicos, coordinación de proyectos culturales infantiles y trabajo docente en programas de mediación lectora y diversidad cultural.

Algunos textos de Nadia López García forman parte de la Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos del ciclo 2023-2029.

También ha colaborado en la formación de bibliotecarios y en programas estatales de fomento a la lectura.

Un dato relevante es que sus textos forman parte de la Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos de la SEP (ciclo 2023-2029), lo que la vincula directamente con el diseño de materiales educativos recientes.

Entre los premios que ha recibido destacan el Premio Nacional de la Juventud 2018 y reconocimientos en literatura en lenguas originarias.

¿Cuánto podría ganar Nadia López como directora de Materiales Educativos?

Aunque la SEP no ha publicado aún el salario oficial que percibirá López García, se puede tomar como referencia el sueldo de su antecesor.

El sueldo neto de la dirección general podría situarse entre poco más de 100 mil y 136 mil pesos mensuales, según registros del cargo anterior. FOTO: CUARTOSCURO

De acuerdo con registros de Nómina Transparente y su última declaración patrimonial, Marx Arriaga reportó:

Remuneración bruta mensual de hasta 162 mil 888 pesos

Percepción bruta mensual aproximada de 147 mil 757 pesos

Sueldo neto mensual reportado en distintos periodos entre 102 mil y 136 mil pesos

Ingreso anual neto superior a 1.6 millones de pesos

Si el cargo mantiene un nivel salarial similar dentro de la estructura administrativa, el ingreso de Nadia López podría ubicarse en un rango cercano a esas cifras, dependiendo de ajustes presupuestales y cambios orgánicos dentro de la SEP.

La DGME es responsable de actualizar los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos y definir su enfoque pedagógico. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Qué hace la Dirección General de Materiales Educativos?

La Dirección General de Materiales Educativos es el área responsable de:

Actualizar contenidos de los Libros de Texto Gratuitos

Definir su enfoque pedagógico y uso en el aula

Desarrollar materiales educativos en formatos físicos y digitales

Fortalecer el acervo de bibliotecas escolares

Se trata de un puesto estratégico, ya que impacta directamente a millones de estudiantes de educación básica en el país.

La salida de Marx Arriaga: breve contexto de una gestión polémica

Marx Arriaga fue removido del cargo el 13 de febrero de 2026, tras varios años al frente del diseño de los libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

La mandataria aseguró que habrá diálogo. (Presidencia)

Su gestión estuvo marcada por debates públicos sobre el contenido y enfoque ideológico de los materiales.

Reportes señalaron que su salida incluyó la desaparición del cargo dentro de la estructura orgánica y que rechazó una propuesta para ocupar otro puesto fuera del país.

Con la llegada de Nadia López García, la SEP abre una nueva etapa en la conducción de los materiales educativos, ahora bajo un perfil con fuerte formación pedagógica e intercultural.