México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,19 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,17% respecto al precio de cierre anterior de 20,15 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,14%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,25%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,22%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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