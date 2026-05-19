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Los usuarios del Metro CDMX llevan meses aguantando las obras y la respuesta del director Rubalcava es: “Ten paciencia”

Adrián Rubalcava, directos del STC Metro, reaccionó a las constantes quejas por el ruido, el polvo y escombros en las estaciones

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Adrián Rubalcava mandó un mensaje a los usuarios tras las constantes quejas por las obras que se están realizando (X/ @MetroCDMX)
Adrián Rubalcava mandó un mensaje a los usuarios tras las constantes quejas por las obras que se están realizando (X/ @MetroCDMX)

Desde que empezó la remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), los pasajeros habituales de esta ruta han mostrado su inconformidad con las afectaciones provocadas, pero en días recientes, las quejas aumentaron por la presencia de polvo, escombros y espacios reducidos por las obras que están realizando.

Ante esta situación, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, asumió la responsabilidad por las molestias que han generado las obras de remodelación en diversas estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8 del Metro CDMX. En un video dirigido al público usuario, Rubalcava Suárez reconoció el impacto de los trabajos y solicitó paciencia a quienes utilizan diariamente este sistema de transporte, señaló que las obras se ejecutan mientras el servicio se mantiene en funcionamiento.

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Las obras de rehabilitación integral en las estaciones se enmarcan en los preparativos de la ciudad de cara al próximo y, según las autoridades, serán de carácter perdurable con beneficios para las próximas generaciones de usuarios del Metro.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reaccionó a las constantes quejas de los usuarios por las obras que se están realizando en varias estaciones, principalmente en la Línea 2 para mejorar su servicio rumbo al Mundial 2026; pidió paciencia a los usuarios y garantizó que las mejoras son en beneficio de todos quienes viajan en la red del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

¿Qué dijo Adrián Rubalcava de las afectaciones a usuarios por obras en el Metro CDMX?

Rubalcava Suárez manifestó su comprensión ante los reclamos y molestias expresados por los usuarios, especialmente en redes sociales. “He visto en redes sociales todos tus reclamos, he visto la molestia que se está generando. Créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado, enojada. El polvo, el calor, el ruido mientras caminas por el andén. Pero es un esfuerzo que he asumido y que asumo la responsabilidad”, expresó.

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El director del STC Metro destacó que es su responsabilidad el proceso de remodelación que se está efectuando en diferentes estaciones y líneas que componen la red del STC Metro, por ello sentenció lo siguiente:

“Créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia va a quedar increíble”, afirmó el director general en su mensaje.

Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. ( ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)
Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. ( ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

En el caso específico de la Línea 2 —donde se intervienen 16 estaciones— además de los trabajos en Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8, el flujo diario alcanza aproximadamente un millón de personas, según comunicó el STC. Este cálculo toma en cuenta los transbordos hacia la Línea 1, Línea 3 y 7, Línea 8, Línea 9 y Línea 12. La Línea 2 es considerada estratégica para la movilidad entre el norte y el sur de la ciudad, atravesando la zona centro.

¿Cuándo terminan las obras de remodelación en la Línea 2 del Metro?

Personas suben escaleras en una estación oscura del Metro CDMX, con andamios de madera y cubiertas temporales de construcción a la derecha
Usuarios transitan por una estación de la Línea 2 del Metro CDMX, donde estructuras temporales y obras de remodelación afectan el paso habitual. (Infobae México)

Tanto el Gobierno de la Ciudad de México como autoridades del STC Metro han expresado que las obras en la Línea 2 concluirán en el mes de mayo. Rubalcava detalló que, aunque el presupuesto asignado es menor al requerido para el alcance de la modernización, el compromiso principal es asegurar la seguridad y calidad del servicio:

“El Metro requiere mantenimiento permanente… vamos a estar listos para el Mundial y sin duda vamos a dar buenos resultados”, compartió en rueda de prensa en marzo.

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