México

Marx Arriaga no quiso incluir heroínas nacionales en libros de texto: “Hubo un desencuentro, pero se le ofreció un consulado”

La mandataria aseguró que frente a la negativa de Arriaga de aceptar modificaciones a los materiales educativos, se le ofrecieron opciones dentro del servicio público

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

Este lunes en La Mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la controversia generada por la destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras su desacuerdo con las modificaciones propuestas a los libros de texto gratuitos.

Sheinbaum explicó que el conflicto surgió porque Arriaga se negó a permitir cambios en los contenidos de los materiales educativos, incluidos ajustes para incorporar a más heroínas nacionales en la historia de México, una política que forma parte de las actualizaciones que impulsa la administración federal en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

Según la mandataria, ese fue el primer “desencuentro” con Arriaga. Pese al valor que el gobierno reconoce a su trabajo previo en la elaboración de los libros, Sheinbaum afirmó que “los libros de texto no son patrimonio de una persona” y que siempre deben ser perfectibles y actualizados.

La presidenta también detalló que, frente a la negativa de Arriaga de aceptar los cambios, se le ofrecieron “otras opciones” dentro del servicio público, incluida la posibilidad de ocupar un consulado en el extranjero o desempeñarse en otro puesto gubernamental. Sin embargo, Arriaga optó por rechazar dichas alternativas, lo que ha prolongado la atención mediática en torno a su salida.

La mandataria aseguró que habrá diálogo. (Presidencia)

Sheinbaum enfatizó que, aunque valora la labor de Arriaga y el tiempo dedicado por él y su equipo en la elaboración de los textos, consideró que hubo desacuerdos legítimos sobre el rumbo de las actualizaciones pedagógicas. Asimismo, manifestó su disconformidad con la forma en que se le notificó su cese, señalando que entre compañeros de trabajo debe prevalecer el respeto y el diálogo.

En su mensaje, la presidenta reafirmó el compromiso del gobierno con la Nueva Escuela Mexicana y garantizó a madres y padres de familia que los libros de texto gratuitos están bien elaborados y se mantienen dentro del marco educativo vigente, al tiempo que se incorporan mejoras que reflejen una visión más inclusiva de la historia nacional.

Marx Arriaga

