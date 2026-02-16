Mario Delgado nombra a Nadia López García como titular de Materiales Educativos de la SEP en lugar de Marx Arriaga

Mario Delgado nombra a Nadia López García como titular de Materiales Educativos de la SEP.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la destitución de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos (DGME), en medio de una controversia interna por la actualización de los Libros de Texto Gratuitos.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció que en su lugar fue designada Nadia López García, con efectos a partir del 16 de febrero.

La SEP informó que el relevo forma parte de ajustes institucionales para fortalecer los contenidos educativos bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y reafirmó su compromiso con una educación pública, científica, humanista y con pertinencia cultural.

Sustitución en Materiales Educativos: oficializan relevo en la DGME

El cambio en la Dirección General de Materiales Educativos se da tras varios días de tensión al interior de la dependencia.

La SEP oficializó el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, designando a Nadia López García a partir del 16 de febrero.

La SEP agradeció la labor realizada por Arriaga durante su gestión y, al mismo tiempo, destacó que la nueva etapa buscará consolidar y perfeccionar los materiales que actualmente se utilizan en las aulas del país.

Mario Delgado subrayó que la experiencia académica y cultural de Nadia López García será clave para reforzar el enfoque inclusivo, intercultural y con perspectiva de género en los contenidos educativos.

¿Quién es Nadia López García? Perfil académico y trayectoria

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, comunicación y educación intercultural.

Cuenta con 11 libros publicados, traducidos a diez idiomas, y ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales por su obra literaria.

Nadia López García es una pedagoga y escritora mexicana cuya trayectoria combina educación, literatura y enfoque intercultural.

Algunos de sus poemas forman parte de los Libros de Texto Gratuitos.

Antes de asumir la titularidad de la DGME, se desempeñó como coordinadora nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó proyectos enfocados en juventudes, diversidades y promoción de la lectura.

Entre los ejes que impulsará en su nueva responsabilidad destacan:

Mayor presencia de mujeres en la historia nacional

Publicación de más materiales en lenguas indígenas

Producción de libros en formatos accesibles como macrotipo y braille

Diseño de recursos específicos para escuelas multigrado

Materiales dirigidos a estudiantes en situación de movilidad

¿Qué pasó con Marx Arriaga? Protesta y desacuerdos internos

La salida de Arriaga no fue inmediata ni discreta. Luego de que la SEP informara el cambio en la dirección general, el entonces funcionario se negó a abandonar su oficina al asegurar que no había recibido una notificación formal de cese.

Desde el interior del edificio de la SEP, transmitió en vivo una jornada denominada “Protesta con propuesta”, en la que defendió la permanencia de los libros de texto elaborados durante su gestión y acusó intentos de modificar materiales clave, entre ellos guías dirigidas a docentes.

Acompañado por integrantes de comités en defensa de la NEM, Arriaga exigió que su separación se realizara conforme a la ley y denunció presiones internas para cambiar contenidos.

Incluso reveló que meses atrás le ofrecieron alternativas para dejar el cargo, incluida una representación diplomática, opción que rechazó.

La SEP sostuvo que el relevo forma parte de ajustes institucionales, mientras que diversas voces de la sociedad civil se pronunciaron tanto a favor como en contra de su salida, lo que evidenció la polarización en torno a la política educativa actual.

Claudia Sheinbaum respalda la NEM y reconoce labor de Arriaga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura ante la controversia y aseguró que el gobierno federal mantiene su respaldo a la Nueva Escuela Mexicana y a los Libros de Texto Gratuitos.

Reconoció el trabajo realizado por Marx Arriaga y el esfuerzo de maestras y maestros en la construcción de los materiales, pero señaló que estos pueden perfeccionarse. Subrayó que no se eliminará el modelo educativo vigente y que los ajustes buscan fortalecerlo.

Claudia Sheinbaum reafirmó el respaldo del gobierno federal a la Nueva Escuela Mexicana y a los Libros de Texto Gratuitos.

Asimismo, enfatizó que uno de los cambios será incorporar de manera más visible a las mujeres en la historia nacional, a fin de que niñas y niños conozcan el papel de las heroínas en la construcción del país.

Con este relevo, la SEP abre una nueva etapa en Materiales Educativos, en medio de un debate que mantiene la atención sobre el presente y futuro de los libros de texto en México.