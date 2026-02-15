“Se tomará una ruta jurídica” si Marx Arriaga no deja la dirección de Materiales de la SEP

Marx Arriaga ha protagonizado diversas polémicas. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

La tarde de este 14 de febrero de 2026 la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una nota informativa en la que aclaró la situación con el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, negó que la Nueva Escuela Mexicana vaya a desaparecer pero reiteró su decisión de cambiar contenidos en los libros de texto gratuito.

Nueva Escuela Mexicana se mantendrá en Gobierno de Sheinbaum

Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, el rumbo de la Nueva Escuela Mexicana se consolida como una de las apuestas centrales del sistema educativo nacional, según afirma el comunicado de la SEP.

Afirma que busca fortalecer una formación ciudadana crítica y humanista, en continuidad con las transformaciones iniciadas desde 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador.

Resaltan que Marx Arriaga desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección General de Materiales Educativos. Su gestión impulsó la creación de 107 Libros de Texto Gratuitos, producto de un esfuerzo colectivo en el que participaron equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares.

A pesar de la relevancia de este trabajo, recientes tensiones administrativas han llevado a plantear la posibilidad de una “ruta jurídica” para liberar la plaza directiva si Arriaga decide no presentar su renuncia.

Libros de texto gratuito deben estar actualizados

Los libros de texto son una herramienta dinámica que, según el consenso de la comunidad educativa, debe estar sujeta a actualización permanente. Dos años después de la introducción de estos materiales, los aprendizajes han permitido identificar áreas de mejora para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana, detalla la SEP.

El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a una rueda de prensa tras el intento de desalojo. Algunas versiones apuntan a que fue destituido de su cargo, en el que ejerció una polémica gestión.

Entre las demandas de las y los maestros destacan:

Incorporar contenidos en lenguas indígenas.

Garantizar formatos accesibles, como macrotipo y braille.

Ampliar la presencia de mujeres en los relatos históricos.

Reconocer a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Diseñar materiales específicos para estudiantes en situación de movilidad.

Fortalecer módulos sobre humanismo y vida saludable.

Crear recursos adaptados para docentes multigrado, quienes representan casi la mitad de las escuelas públicas.

No obstante, la Dirección General de Materiales Educativos, encabezada por Arriaga, rechazó varias de estas propuestas, argumentando que cualquier cambio pondría en entredicho el legado de López Obrador.

Marx Arriaga se negó a todas las vías propuestas

La acumulación de negativas bloqueó avances en la actualización de materiales. El 28 de enero, autoridades educativas propusieron a Arriaga ocupar otro cargo, buscando destrabar las reformas solicitadas por la Subsecretaría de Educación Básica. La respuesta fue el rechazo y la apertura a evaluar su renuncia.

En caso de que Arriaga no presentara su renuncia al cargo el 15 de febrero, se acordó recurrir a “una ruta jurídica para liberar la plaza”, con el consentimiento del propio funcionario. El procedimiento iniciado incluyó la reclasificación de la plaza como de libre designación, lo que permite a la Secretaría de Educación Pública realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero.

Las autoridades insisten en que no se trató de un despido ni desalojo, sino de un proceso administrativo ordinario. Sin embargo, el secretario de Educación ordenó investigar la actuación de funcionarios de la SEP, pues la presencia de personal de resguardo fue considerada innecesaria y contraria al respeto entre colegas. Se subraya que “Marx Arriaga merece todo nuestro respeto y la SEP siempre será su casa”.

Mario Delgado confirmó que le ofreció un puesto en el extranjero a Marx Arriaga, sin embargo, lo rechazo. (Presidencia)

SEP mantiene firme proyecto de la Nueva Escuela Mexicana

A pesar del conflicto, la SEP continúa trabajando para consolidar la Nueva Escuela Mexicana. La Estrategia Vida Saludable, que eliminó la comida chatarra en las escuelas, y la implementación de Escuelas Libres de Violencia, evidencian la prioridad de la educación integral.

Iniciativas recientes incluyen:

Publicación de lineamientos para la prevención y atención de la violencia en 2025.

Incorporación de la sección Mujeres en la Historia en espacios informativos.

Edición de la obra colectiva Historia del Pueblo Mexicano, coordinada por el historiador Felipe Ávila, como recurso para secundaria.

Desde la SEP se afirma: “La transformación educativa sigue su marcha”, impulsada por miles de maestras y maestros que renuevan la Nueva Escuela Mexicana en cada aula, cada día.