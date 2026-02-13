Las polémicas que han acompañado a Marx Arriaga, funcionario destituido por la SEP

Marx Arriaga ha protagonizado diversas polémicas. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

La tarde del 13 de febrero de 2026, trascendió la destitución de Marx Arriaga Navarro como director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto tras la publicación de un video donde se le ve siendo desalojado de su oficina por policías.

La interacción entre el funcionario y los elementos de seguridad fue tenso. En el clip, publicado por el propio Marx Arriaga, se le ve discutiendo: “Que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones. Está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución. Sigan órdenes. Esperamos, ¿no? No, no, ya esperemos, hagamos el teatro completo. Venga oficial. Mire. Anímese.Por el crimen de hacer libros de texto“.

Hasta el momento, la SEP no ha confirmado oficialmente su destitución.

Marx contra Mario

Mario Delgado, titular de la SEP (Presidencia)

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) fue el centro de la discusión entre Marx Arriaga y Mario Delgado, titular de la SEP.

El hasta entonces director de materiales educativos acusó a sectores empresariales y financieros de intervenir en la política educativa, y habló de privatización y regresión impulsada desde la gestión de Delgado.

Ante la situación, Arriaga planteó la necesidad de crear Comités para la Defensa de la NEM y de los Libros de Texto Gratuitos, buscando movilizar a docentes y ciudadanos en respaldo del modelo que comenzó a impulsarse desde la administración de López Obrador.

En contraste, Delgado rechazó que la NEM esté en disputa. El ex dirigente de Morena sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana constituye “un modelo ya definido” y “fortalece el carácter público, gratuito, laico e inclusivo” de la educación en México.

Acusado de hacer “mansplaining”

Marx Arriaga Navarro (Foto: Cuartoscuro)

Sin duda, uno de sus escándalos más mediáticos fue el que protagonizó tras la viralización de declaraciones donde recomienda a las mujeres leer para acabar con el sistema que las oprime. Por supuesto, sus comentarios no tuvieron en respaldo de grupos feministas.

“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen a que su libertad llegue como un regalo.Por favor, lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución”.

Las palabras del funcionario fueron calificadas de “mansplaining”.

El rediseño de libros de la SEP no remunerado a ilustradores

Foto: Cuartoscuro

En 2021, ya como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), respondió a las críticas derivadas de una convocatoria que buscaba artistas para participar en el rediseño de libros de texto, sin remuneración económica.

El funcionario aseguró que las críticas hacia la convocatoria no tenían sentido y justificó:

“El hecho de estar atravesando un periodo electoral el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos”.

El pleito contra Daniel Goldin

El escritor y bibliotecario fue despedido como director de la Biblioteca Vasconcelos a inicios del 2019 (Foto: Twitter)

En 2019, Daniel Goldin como abandonó su cargo como como director de la Biblioteca Vasconcelos. Trascendió que la decisión había sido de Arriaga, quien supuestamente le habría ordenado desocupar la dirección y bajar su escritorio al sótano.

En su momento, Marx Arriaga declaró que “muchos veían a la Vasconcelos como un salón de juegos, como un patio privado donde podían hacer sus presentaciones, donde podían hacer sus cosas”.

Años después, en 2021, Goldin se defendió de las acusaciones y aseguró que Arriaga “miente y profiere aseveraciones difamatorias”.

Explicó: “Dice Arriaga que mi renuncia se dio después de un supuesto acuerdo en el que yo manifesté mi oposición a su programa de trabajo. Es falso. Según consta en el documento que entregué a la secretaria Alejandra Fraustro el 31 de enero de 2019, del cual él tiene copia, mi renuncia se debió a que ese mismo día, en una reunión con todo el personal de la biblioteca a la que no se me permitió entrar, él señaló que a partir de ese momento el personal de la biblioteca a mi cargo sólo recibiría instrucciones directamente de él”.

Y explicó el episodio del “escritorio”: “A pregunta expresa de si eso representaba mi destitución, él respondió que no. Acto seguido me solicitó desocupar la oficina que hasta entonces yo ocupaba y llevar mi escritorio al sótano”.

Por supuesto, Goldin también negó haber convertido la biblioteca en un “salón de juegos” y aseguró que se trataba de afirmación que se debía de comprobar.