Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

La institución se ubica en Florida, EEUU. Crédito: IMG Academy

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la IMG Academy una multa de 1.72 millones de dólares por violar las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico, según un comunicado oficial difundido el pasado 12 de febrero de 2026.

Según el reporte, IMG Academy, una reconocida institución de entrenamiento deportivo en Florida, Estados Unidos, aceptó a los hijos de individuos vinculados a un cartel mexicano sancionado y procesó sus pagos durante varios años.

En el informe se detalla que la institución suscribió contratos de inscripción y gestionó pagos para los hijos de dos individuos designados como “Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico”, quienes figuraban en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN por sus siglas en inglés).

Este caso muestra cómo el sector académico en Estados Unidos enfrenta riesgos de violar sanciones internacionales, incluso cuando sus actividades principales parecen ajenas a ese tipo de amenazas.

Hasta el momento las autoridades no han informado quiénes serían los narcotraficantes señalados por haber enviado a sus hijos a la institución.

Un complejo deportivo de élite con proyección internacional

Según reportes previos hechos por Infobae, IMG Academy se presenta como “el líder mundial en educación deportiva” y cuenta con instalaciones de primer nivel ubicadas en Bradenton, Florida.

El complejo dispone de más de 16 canchas de césped natural, gimnasio de última generación con tecnología especializada, vestuarios de alto estándar, salas de reuniones y equipamiento para la neurociencia aplicada al rendimiento deportivo.

Por sus instalaciones han pasado figuras internacionales como Serena y Venus Williams y Jimmy Butler, entre otros.

El complejo ha sido elegido por equipos de futbol como River Plate para realizar pretemporadas, destacando el nivel de sus servicios y la proyección internacional de sus programas deportivos y académicos.

Cómo se pagaban las matriculas escolares

fotografía de las instalaciones.

Los reportes indician que entre 2018 y 2022, IMG Academy firmó contratos anuales de matrícula con los dos individuos sancionados, señalados como líderes criminales en México.

Estos contratos permitieron la inscripción y permanencia de sus hijos en los programas residenciales de la academia, considerados de élite a nivel internacional.

Según el reporte de la OFAC, los pagos de matrícula —que superaron los 100 mil dólares por año en algunos casos— se realizaron mediante transferencias bancarias y tarjetas de crédito, algunas a nombre de terceros ubicados en México.

El comunicado oficial de la OFAC no revela los nombres de los individuos sancionados ni de sus hijos. Tampoco se especifica la identidad de los carteles mexicanos vinculados, ni se ofrecen detalles que permitan identificar a los estudiantes involucrados.

Fotografía de las instalaciones.

En el caso de los dos alumnos, la institución detalló que uno ingresó en enero de 2018 y se graduó en la primavera de 2023; mientras que el otro joven ingresó en 2020 y en 2022 se retiró sin terminar el programa de estudios.

En el comunicado no se especifica qué deporte practicaban los hijos de los individuos sancionados.

El organismo estadounidense detalló que la academia no detectó que los responsables de estos pagos figuraban en la lista SDN, a pesar de que los datos personales suministrados coincidían plenamente con los registros públicos de la lista de sancionados.

“Una diligencia mínima habría revelado que esos clientes estaban sancionados”, indica el documento de la OFAC.

89 transacciones relacionadas con los capos mexicanos

Según la investigación, IMG Academy procesó un total de 89 transacciones relacionadas con los dos individuos sancionados en la lista de la OFAC, quienes son señalados como padres de los jóvenes inscritos.

La institución recibió transferencias de personas y entidades no designadas, principalmente desde México, y aplicó los fondos a las cuentas de los estudiantes.

La OFAC señaló que la academia mantuvo comunicaciones directas con los responsables del pago, gestionando saldos, créditos y eventuales reembolsos en las cuentas de los estudiantes

Sanción y respuesta de la academia deportiva

Logo de la institución. - Crédito: Ecured

El monto de la sanción, 1 millón 720 mil dólares, corresponde al valor base de las multas previstas en la regulación estadounidense cuando no existe autodenuncia voluntaria y las infracciones no se califican como graves.

Las autoridades de EEUU detallaron que si bien la academia informó a la OFAC una vez detectadas las aparentes violaciones, el organismo ya había iniciado una investigación por su cuenta.

Asimismo, reportó la Oficina de Control de Activos Extranjeros que IMG Academy adoptó cambios internos tras la detección del caso.

El reporte señala que en junio de 2023, tras un cambio de propiedad, la institución contrató un nuevo Director Jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento de sanciones para evitar situaciones similares.

La cooperación con las autoridades y la adopción de controles fueron considerados factores atenuantes al momento de fijar la multa.

El caso evidencia los riesgos que enfrentan instituciones estadounidenses con presencia internacional, incluso en áreas como el deporte y la educación.