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¿Se verá en México? NASA revela que el eclipse solar total más largo del siglo llegará en agosto de 2027

La humanidad será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que se hayan registrado en los últimos años

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Eclipse solar total: Luna cubre Sol con corona. Abajo, siluetas de observadores, telescopios, montañas. Cielo oscuro con Júpiter y Venus.
Será uno de los eventos más esperados del próximo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eclipse solar total más largo del siglo ha generado gran expectativa global debido a la duración inusual y su trayectoria exclusiva. Aunque el evento será histórico, para quienes esperan observarlo desde México las perspectivas no son tan alentadoras.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la luz solar y oscureciendo el cielo como si fuera madrugada o atardecer. La alineación será tan precisa que la sombra lunar cubrirá ciertas regiones del planeta por un periodo extraordinariamente prolongado, favoreciendo estudios científicos y la observación directa.

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La NASA confirmó que este fenómeno será visible desde la tierra. (NASA/Handout via REUTERS)
La NASA confirmó que este fenómeno será visible desde la tierra. (NASA/Handout via REUTERS)

¿Cuándo se podrá ver el eclipse?

Un eclipse solar total se produce al alinearse la Luna de manera exacta entre el Sol y nuestro planeta, impidiendo que los rayos solares lleguen directamente a la superficie terrestre. Esa alineación provoca un oscurecimiento súbito semejante al amanecer o anochecer, lo que crea un ambiente excepcional para los observadores.

En el fenómeno previsto para el lunes 2 de agosto 2027, la prolongación de la sombra permitirá que localidades específicas disfruten de un espectáculo astronómico de larga duración en comparación con eclipses anteriores.

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Regiones donde el eclipse será totalmente visible

El eclipse solar total del 2027 destaca por su magnitud y el tiempo en que podrá apreciarse de forma ininterrumpida. Se estima que la fase de totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos y 22 segundos, una extensión poco habitual que lo coloca entre los fenómenos astronómicos más relevantes de las últimas décadas.

La duración de este evento será histórica. (AP Foto/Esteban Félix)
La duración de este evento será histórica. (AP Foto/Esteban Félix)

Para quienes desean presenciar la fase de totalidad, la visibilidad máxima está limitada a ciertas ubicaciones privilegiadas. El eclipse solar será totalmente apreciable en:

  • Sur de España
  • Norte de África, en países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto
  • Arabia Saudita
  • Yemen

En estas zonas, el cielo se oscurecerá por más de seis minutos, lo que representa una oportunidad única para la observación. Por el contrario, en el resto del mundo, incluido México, solo podrá observarse una versión parcial del fenómeno.

Recomendaciones de seguridad para la observación

La visualización segura del eclipse solar total requiere precauciones estrictas para proteger la vista. Los especialistas recomiendan el uso de anteojos para eclipses o visores solares manuales que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Mirar el Sol de forma directa sin protección adecuada puede causar lesiones oculares graves e irreversibles.

Unas gafas rojas de eclipse solar son sostenidas en alto contra un cielo azul claro, revelando una forma de luna creciente del sol en sus lentes oscuras.
Es importante tomar las medidas de protección necesarias para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, debe evitarse el uso de lentes de cámara, binoculares o telescopios convencionales, a menos que estén equipados con filtros certificados. Solo durante los breves minutos de totalidad —cuando la Luna oculte completamente al Sol— se puede observar el fenómeno a simple vista sin riesgos, pero únicamente dentro de ese margen corto de tiempo.

El eclipse solar total de 2027 brindará un espectáculo extraordinario y poco frecuente en puntos seleccionados del planeta, aunque para la población mexicana la experiencia será parcial. La planificación previa y el respeto a las medidas de seguridad siguen siendo aspectos fundamentales para quienes tengan la oportunidad de contemplar este evento astronómico sin precedentes.

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