México

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

Desde el inicio de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, los hechos violentos no cesan en la entidad

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Vista nocturna de un local de abarrotes con toldos naranjas, varias personas y un vehículo de emergencia con luces rojas en una calle oscura.
La agresión se registró la noche de este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado se registró la noche de este lunes en una tienda de abarrotes del municipio de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo dos mujeres muertas y tres personas heridas.

Desde el inicio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, los hechos violentos en la entidad no cesan.

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La agresión armada se registró un comercio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba conviviendo afuera del lugar.

Testigos recabados por medios locales señalaron que las víctimas se encontraban conversando al exterior del negocio, cuando de manera repentina arribaron los agresores y les dispararon.

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El ataque dejó como saldo dos mujeres asesinadas, quienes fueron identificadas como Claudia “N”, propietaria de la tienda de abarrotes, y Guadalupe “N”, quien estaba como clienta.

Las detonaciones también provocaron que tres personas resultaran lesionadas, quienes fueron atendidos en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladados en ambulancias a diferentes hospitales.

Ataque armado en Culiacán
Foto: Redes sociales

Ataque a un inmueble y quema de dos vehículos: el otro saldo de la jornada

Otros hechos violentos se registraron este lunes en Culiacán, como fue el ataque contra una residencia, la cual fue atacada a balazos, así como la quema de dos vehículos.

Los hechos se registraron durante la tarde en el fraccionamiento Los Almendros, al norte de Culiacán, cuando una de las viviendas fue tiroteada y posteriormente incendiada.

Vecinos del lugar alertaron al 911 sobre el incendio de la casa y los dos vehículos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de corporaciones estatales y municipales arribaron al fraccionamiento.

De acuerdo con reportes, la escena culminó con la localización de dos vehículos en llamas en medio de la calle, así como el inmueble con impactos de bala y rastros del incendio.

Incendio casa en Culiacán
Foto: X/@entreveredas

Un primer hecho se registró en otra vivienda del fraccionamiento Los Girasoles, sector Barrancos, el cual fue atacado a balazos y vandalizado con un vehículo.

En ambos hechos no se reportaron personas lesionadas.

Agreden a tiros a camioneta y termina impactándose en un negocio

Otro hecho violento se registró en la colonia Jorge Almada de Culiacán durante la noche, cuando ocurrió una persecución y ataque a balazos contra los tripulantes de una camioneta.

De acuerdo con reportes, sujetos a bordo de un vehículo dispararon en varias ocasiones contra las personas que se trasladaban en una camioneta, lo que provocó que perdieran el control y se impactaran contra un negocio de mariscos en la avenida Donato Guerra.

La unidad siniestrada se incendió luego del choque, por lo que elementos de emergencias y seguridad se desplazaron al sitio para controlar el fuego. Este hecho tampoco dejó personas fallecidas o heridas.

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa ha registrado poco más de 3 mil homicidios, desapariciones, ataques armados, secuestros y hallazgos de personas asesinadas. La guerra no cesa pese a las bajas que Los Chapitos y Los Mayos (sobre todo los primeros) han tenido en los últimos meses.

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