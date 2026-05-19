México

Detienen a 19 mexicanos que cruzaban por túneles de drenaje a San Diego, Estados Unidos: hay tres menores

Entre los detenidos había tres menores no acompañados y dos hombres previamente deportados por delitos relacionados con metanfetamina en California y Oregón

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Agentes de CBP con uniformes y chalecos reflectantes escoltan a personas fuera de un túnel de drenaje de concreto en la frontera California-México por la noche.
Agentes fronterizos localizaron a 19 mexicanos dentro del sistema de drenaje en la zona de San Diego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre la detención de 19 ciudadanos mexicanos que intentaban ingresar de manera irregular a territorio estadounidense a través del sistema de drenaje ubicado en la frontera entre México y California.

Entre los arrestados se encontraban tres menores de edad no acompañados, además de dos hermanos identificados como Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Ivan Carrillo Padilla, de 31, quienes cuentan con antecedentes criminales y deportaciones previas relacionadas con delitos de narcotráfico.

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De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades estadounidenses, el operativo ocurrió el pasado 4 de mayo alrededor de las 22:40 horas, cuando agentes de vigilancia fronteriza detectaron actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje mediante sistemas de videovigilancia remota instalados en la zona limítrofe de San Diego.

Las autoridades detallaron que los elementos se trasladaron inmediatamente al área y localizaron a un grupo de personas que intentaba cruzar hacia Estados Unidos utilizando el sistema de alcantarillado como ruta clandestina para evadir los controles migratorios.

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“Los agentes acudieron al lugar y se encontraron con un grupo que intentaba entrar irregularmente a Estados Unidos a través del sistema de túneles”, señaló el CBP en el comunicado oficial.

Tres menores no acompañados fueron encontrados entre el grupo detenido por la Patrulla Fronteriza. EFE/ Jonathan Fernández
Tres menores no acompañados fueron encontrados entre el grupo detenido por la Patrulla Fronteriza. EFE/ Jonathan Fernández

Detectan antecedentes por delitos de metanfetamina

La dependencia estadounidense precisó que entre los detenidos destacaban los hermanos Carrillo Padilla, quienes previamente habían sido deportados de Estados Unidos tras enfrentar procesos judiciales relacionados con drogas.

Según la información oficial, ambos fueron condenados en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en Yreka, California. Además, Ivan Carrillo Padilla también había sido deportado nuevamente después de ser arrestado en 2019 durante una operación antidrogas realizada en Eugene, Oregón.

Las autoridades no detallaron si alguno de los otros detenidos contaba con antecedentes penales o procesos migratorios previos, aunque confirmaron que todos fueron puestos bajo custodia para iniciar su procesamiento correspondiente.

Menores no acompañados fueron trasladados a instalaciones migratorias

En total, los agentes arrestaron a 16 adultos y tres menores de edad que viajaban sin compañía de familiares o tutores legales. Posteriormente, el grupo fue trasladado a la comisaría de Chula Vista para continuar con los procedimientos migratorios y de seguridad establecidos por las autoridades estadounidenses.

El CBP indicó que tras las detenciones también intervino el equipo especializado en túneles del sector de San Diego, cuya labor consistió en inspeccionar y despejar el sistema de drenaje para verificar que no hubiera más personas ocultas en el interior.

Grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. vistiendo uniformes tácticos color verde oliva, cascos, pasamontañas negros y chalecos con parches y equipo
El CBP desplegó equipos especializados para revisar los túneles tras el operativo nocturno. (Reuters)

Este tipo de infraestructura subterránea ha sido utilizada en distintas ocasiones por traficantes de personas y grupos dedicados al cruce irregular de migrantes debido a que permite desplazamientos discretos entre ambos lados de la frontera.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que mantendrán los operativos de vigilancia tecnológica y patrullajes en la región fronteriza para detectar intentos de ingreso irregular a través de túneles, alcantarillas y otros accesos clandestinos.

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