México Deportes

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

El video viral mostró el momento exacto en que el exluchador de WWE golpeó a un fanático que subió al cuadrilátero durante una función en San Roque

Guardar
Google icon
La polémica escena ocurrió en una lucha celebrada en Chiapas y desató un intenso debate entre aficionados de la lucha libre.
La polémica escena ocurrió en una lucha celebrada en Chiapas y desató un intenso debate entre aficionados de la lucha libre.

La lucha libre mexicana volvió a generar controversia este fin de semana luego de que el luchador Cinta de Oro protagonizara un altercado con un aficionado durante una función realizada en Chiapas. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, provocando miles de reacciones entre seguidores del pancracio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de mayo en la Plaza de Toros San Roque, en Chiapas, durante un combate de parejas donde Cinta de Oro hizo equipo con Estrellita para enfrentar al Hijo de Silver King y Lolita.

PUBLICIDAD

En las imágenes compartidas en internet se observa cómo el Hijo de Silver King toma el micrófono para dirigirse al público y lanzar un mensaje contra sus rivales.

Miles de usuarios debatieron sobre la acción del gladiador luego de que un fanático subiera al ring durante la lucha.
Miles de usuarios debatieron sobre la acción del gladiador luego de que un fanático subiera al ring durante la lucha.
“Místico, Carístico, cinta de nalgas. Ojo, ojo, mira. Están riendo y están insultando a toda nuestra gente. ¡Y arriba México! Y como dijo, y como dijo, aquí todos queremos a partir todo lo que se llama ….”, expresó el luchador mientras invitaba a un aficionado a completar la frase desde el ring.

Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente segundos después. El fanático subió al cuadrilátero y encaró a Cinta de Oro, quien reaccionó arrebatándole la máscara. Instantes más tarde, el exintegrante de WWE lanzó un fuerte golpe que derribó al aficionado frente a los asistentes, quienes reaccionaron sorprendidos por la escena.

PUBLICIDAD

El video fue acompañado por un mensaje difundido por Silver King en redes sociales:

“Dramático final. La lucha se salió de control… Un aficionado de primera fila se metió donde NO debía… y @cintadeoro respondió SIN pensarlo. Lo que pasó después dejó a toda la arena en shock. ¿Fue defensa… o se le pasó la mano? La reacción del público lo dice TODO”.

La grabación desató una intensa discusión entre aficionados. Algunos defendieron al gladiador argumentando que el público no debe ingresar al ring, mientras otros consideraron exagerada la reacción del luchador.

“Al ring no se sube!!!! O atenerse a las consecuencias. No todos los luchadores son tolerantes”; “Nombre que poca ma... Que mala reacción de cinta de oro”; y “Mas respeto por el deporte”, fueron parte de los comentarios que aparecieron tras el incidente viral que continúa generando debate en redes sociales.

Temas Relacionados

Cinta de OroWWELucha LibreChiapasviralredes socialesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Expertos sugieren analizar cuidadosamente cada plataforma descargada y privilegiar instalar solo herramientas verificadas

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

El joven entrenador tomó el mando del equipo cementero en la última jornada de la Fase Regular

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis

El incidente obligó a detener momentáneamente la sesión mientras los equipos de seguridad y asistencia médica atendían a los pilotos involucrados

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas UNAM y Cruz Azul disputarán la final del Clausura 2026 en una serie histórica que no se repetía desde hace 45 años

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

La Máquina y los universitarios protagonizaron una rivalidad vibrante en Ciudad Universitaria; esa jornada cerró un ciclo y abrió nuevas oportunidades para referentes del balompié nacional

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

Así se vivió el Tecate Emblema 2026: Cazzu evitó temas de Nodal y Ángela Aguilar y Zara Larsson deslumbró con su pop

DEPORTES

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul