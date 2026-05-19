Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

La polémica escena ocurrió en una lucha celebrada en Chiapas y desató un intenso debate entre aficionados de la lucha libre.

La lucha libre mexicana volvió a generar controversia este fin de semana luego de que el luchador Cinta de Oro protagonizara un altercado con un aficionado durante una función realizada en Chiapas. El momento quedó captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, provocando miles de reacciones entre seguidores del pancracio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de mayo en la Plaza de Toros San Roque, en Chiapas, durante un combate de parejas donde Cinta de Oro hizo equipo con Estrellita para enfrentar al Hijo de Silver King y Lolita.

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En las imágenes compartidas en internet se observa cómo el Hijo de Silver King toma el micrófono para dirigirse al público y lanzar un mensaje contra sus rivales.

Miles de usuarios debatieron sobre la acción del gladiador luego de que un fanático subiera al ring durante la lucha.

“Místico, Carístico, cinta de nalgas. Ojo, ojo, mira. Están riendo y están insultando a toda nuestra gente. ¡Y arriba México! Y como dijo, y como dijo, aquí todos queremos a partir todo lo que se llama ….”, expresó el luchador mientras invitaba a un aficionado a completar la frase desde el ring.

Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente segundos después. El fanático subió al cuadrilátero y encaró a Cinta de Oro, quien reaccionó arrebatándole la máscara. Instantes más tarde, el exintegrante de WWE lanzó un fuerte golpe que derribó al aficionado frente a los asistentes, quienes reaccionaron sorprendidos por la escena.

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El video fue acompañado por un mensaje difundido por Silver King en redes sociales:

“Dramático final. La lucha se salió de control… Un aficionado de primera fila se metió donde NO debía… y @cintadeoro respondió SIN pensarlo. Lo que pasó después dejó a toda la arena en shock. ¿Fue defensa… o se le pasó la mano? La reacción del público lo dice TODO”.

La grabación desató una intensa discusión entre aficionados. Algunos defendieron al gladiador argumentando que el público no debe ingresar al ring, mientras otros consideraron exagerada la reacción del luchador.

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“Al ring no se sube!!!! O atenerse a las consecuencias. No todos los luchadores son tolerantes”; “Nombre que poca ma... Que mala reacción de cinta de oro”; y “Mas respeto por el deporte”, fueron parte de los comentarios que aparecieron tras el incidente viral que continúa generando debate en redes sociales.