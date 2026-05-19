México

Pensión del Bienestar 2026: quiénes reciben su apoyo este martes 19 de mayo

La entrega del recurso avanza en una jornada definida por la letra del apellido dentro del esquema de dispersión del bimestre

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El programa de apoyo para adultos mayores activa su depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, siguiendo su calendario oficial.
El programa de apoyo para adultos mayores activa su depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, siguiendo su calendario oficial.

El programa mantiene activo el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. La entrega continúa de forma escalonada para ordenar la dispersión de recursos.

Este martes 19 de mayo se contempla una jornada específica dentro del calendario ya establecido. La asignación depende de la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

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El monto se deposita directamente en la tarjeta del Bienestar, sin intermediarios ni trámites adicionales en ventanilla.

Organización del pago y funcionamiento del esquema

Pensión del Bienestar
La dispersión del pago se organiza por la letra inicial del primer apellido, permitiendo una entrega escalonada y ordenada de los recursos. - FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

El sistema de distribución está diseñado para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega del apoyo económico. Cada grupo de letras tiene una fecha asignada previamente.

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El programa está dirigido a personas adultas mayores inscritas en el padrón vigente. La entrega sigue un orden alfabético que permite identificar con claridad los días de cobro.

La dinámica se mantiene activa durante todo el mes de mayo conforme al calendario oficial difundido por la autoridad correspondiente.

Calendario completo de depósitos en mayo de 2026

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

El esquema de pagos del bimestre se desarrolla del 4 al 27 de mayo de 2026. Las fechas se organizan por inicial del apellido para distribuir mejor la atención. Este martes toca a las letras N, Ñ y O.

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

El calendario permite que cada beneficiario identifique su fecha sin confusiones ni retrasos.

Requisitos para integrarse al programa

El registro de un número telefónico activo y, en su caso, la comprobación del vínculo de un auxiliar, agilizan la incorporación al padrón del programa social.
El registro de un número telefónico activo y, en su caso, la comprobación del vínculo de un auxiliar, agilizan la incorporación al padrón del programa social.

Para ingresar al padrón es necesario presentar documentos vigentes que acrediten identidad y domicilio. Entre ellos se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante reciente de domicilio.

También se solicita un número telefónico activo para contacto y seguimiento del trámite. En caso de registrar una persona auxiliar, se debe comprobar el vínculo con la persona adulta mayor.

Estos requisitos permiten validar la información y agilizar la incorporación al programa social.

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