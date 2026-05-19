Arranca entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina y así puedes registrarte en el programa

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Oficialmente inició la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron a la Beca Rita Cetina durante marzo. El plástico será indispensable para que los padres de familia o tutores puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

La iniciativa amplió su cobertura este año e integró a niños de primaria, pues cabe recordar que en su primera etapa se enfocó solamente en estudiantes de secundaria. La meta del programa es beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo del 18 de marzo al 31 de julio. Cada plantel convocará a los padres de familia o tutores para que recojan el plástico con la siguiente documentación.

Documentos para recoger la tarjeta del padre, madre o tutor:

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Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

Documentación necesaria de los estudiantes de primaria

Copia del CURP

Copia del acta de nacimiento

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿Cómo hacer el registro a la Beca Rita Cetina?

Aunque las autoridades aún no han determinado la fecha oficial para el próximo periodo de registros, el procedimiento se divide en dos etapas, tal como ocurrió en la convocatoria pasada: primero corresponde el registro del tutor y después el del estudiante.

El proceso inicia accediendo al portal oficial becaritacetina.gob.mx y realizando el inicio de sesión con la cuenta Llave MX. Una vez dentro, se revisan los datos precargados del tutor y se cargan tanto la credencial de elector como el comprobante de domicilio. Después, se acepta el aviso de privacidad y se guarda la información proporcionada.

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A continuación, se elige la opción “Registrar un estudiante”, se ingresa la CURP del alumno para validar los datos y se registra la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública correspondiente. Es necesario indicar el turno, el grado escolar y el parentesco con el tutor. Finalmente, se guarda y descarga el comprobante de registro, un documento esencial para cualquier aclaración futura.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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