Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

Joel Huiqui reconoció el trabajo que hizo Nicolás Larcamón durante la temporada regular del campeonato (REUTERS)

El futuro de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul se mantiene en incertidumbre en la antesala de lo que será la Gran Final del Clausura 2026 que disputarán la Máquina y los Pumas de la UNAM.

El entrenador mexicano tomó el mando del equipo cementero en la última jornada del torneo y ha llevado a su equipo a la última instancia, sin embargo, eso no le ha garantizado su permanencia en el equipo cementero.

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En diversos videos, la afición de la Máquina Cementera pidió a Joel Huiqui no poner de titular al arquero colombiano tras sus errores ante Chivas

Ganar el campeonato para quedarse: la condición para que Huiqui siga al frente de Cruz Azul

Víctor Velázquez, presidente de la institución cementera, reveló que la única condición para que Joel Huiqui se quede al frente de Cruz Azul para la próxima campaña es que sea campeón del Clausura 2026.

“Joel Huiqui ustedes saben que es de casa. Cuando se decidió que continuará con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades por supuesto, y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar por supuesto todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso”, comentó Velázquez antes los medios de comunicación.

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El respaldo institucional a Huiqui se explica por su vínculo con la historia del club y por el trabajo realizado en fuerzas básicas antes de llegar al primer equipo. Sin embargo, el contexto competitivo y las exigencias inmediatas llevaron a la directiva a establecer un criterio inflexible: el resultado deportivo será el único factor decisivo.

Víctor Velázquez anunció que lograron recuperar la planta de Hidalgo tras más de 5 años de secuestro (Captura de pantalla)

El paso positivo de Huiqui con la Máquina

La incorporación de Joel Huiqui a Cruz Azul generó expectativas negativas tras asumir la dirección en la última fecha del torneo, consecuencia de la salida de Larcamón. Sin embargo, bajo su conducción, el equipo capitalino logró un inicio contundente al vencer con autoridad a Necaxa por 4-1, resultado que marcó un nuevo ánimo en el vestuario.

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Posteriormente, el camino hacia la final del Clausura 2026 se consolidó cuando la escuadra cementera superó al Atlas en ambos encuentros de Cuartos de Final. El primer partido, jugado fuera de casa, terminó con un marcador favorable de 3-2. En la vuelta, Cruz Azul aseguró la clasificación gracias a una victoria por 1-0. Finalmente, para la Semifinal, su equipo se impuso 4 goles a 3 ante las Chivas de Gabriel Milito.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras ganar un partido del torneo mexicano. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 9 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

La Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará el próximo jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el partido de vuelta se disputará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

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