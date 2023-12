El impactante complejo de Estados Unidos que eligió River Plate para la pretemporada: hotel de lujo, gimnasio tecnológico y el arribo del primer refuerzo

Así es por dentro el IMG Academy

Aunque la prioridad por estas horas en el Mundo River pasa por las semifinales de la Copa de la Liga (el sábado a las 22 enfrentará a Rosario Central), en el Millonario no descansan y ya definieron la logística de la pretemporada. Como suele suceder desde la era Marcelo Gallardo, la institución de Núñez viajará a Estados Unidos para llevar adelante la parte más dura de la puesta a punto.

Desde el 6 de enero, y durante aproximadamente dos semanas, los dirigidos por Martín Demichelis harán base en un impactante complejo ubicado en Bradenton, una ciudad ubicada en el condado de Manatee, en el estado estadounidense de Florida. Se trata del IMG Academy, establecimiento que se encuentra a escasos metros de la laguna de Sarasota Bay.

En su sitio web, este campus se cataloga como “el líder mundial en educación deportiva” y sostiene que “los campamentos deportivos de IMG Academy brindan a los atletas la plataforma para maximizar su potencial, ofreciendo opciones de programación personalizables únicas para la edad, nivel de habilidad y objetivos deportivos de cada uno. Con programas disponibles durante todo el año, los campamentos de IMG permiten a los atletas acceder a entrenamientos que pueden mejorar su juego durante casi todos los periodos de descanso en sus calendarios escolares o deportivos”.

El IMG Academy cuenta con más de 16 canchas de fútbol

El establecimiento se encuentra muy bien catalogado dentro del ámbito deportivo, ya que lo utilizan figuras internacionales como Serena Williams (tenis), Venus Williams (tenis), Jimmy Butler (baloncesto), Cam Newton (fútbol americano), Paula Creamer (golf), Maria Sharapova (tenis), Russel Wilson (fútbol americano), Kei Nishikori (tenis) y Darya Klishina (atletismo), el argentino Emiliano Grillo (golf) o los futbolistas Damarcus Beasley, Tim Howard y Jozy Altidore. Ofrece entrenamientos para distintas disciplinas, como fútbol, fútbol americano, béisbol, baloncesto, golf, lacrosse, vóley, atletismo o tenis, entre otros.

En lo que respecta a lo futbolístico, Micho podrá llevar adelante su metodología de trabajo en las más de 16 canchas de césped natural que posee el predio. El lugar también ofrece vestuarios de primer nivel, oficinas para entrenadores y salas de reuniones para jugadores y staff, incluida sala de video.

Para la parte de fuerza, IMG Academy tiene un gimnasio top, el cual consta de dos pisos con máquinas que permiten cargar sus datos para tener todo personalizado a la hora de trabajar. Este sector brinda herramientas para mejorar la resistencia explosiva, saltos y ejercicios pliométricos para el desarrollo eficiente de la potencia. También cuenta con aparatos de recuperación.

Otro punto a tener en cuenta es que el lugar está equipado para la neurociencia, algo en lo que River Plate comenzó a ahondar durante el ciclo del Muñeco de la mano de Sandra Rossi (ese rol ahora lo ocupa Mariela Arangio, ya que Rossi pasó a ser la jefa del departamento). En su sitio web expresan que ofrecen Mind Gym (sesiones de rendimiento mental y entrenamiento de la visión), Fitlights (reacción de los atletas), Dynavision (pruebas de percepción cognitiva, conciencia y reacción) y RightEye (práctica de la visión deportiva).

River, además, se hospedará en el mismo establecimiento, en el Legacy hotel, “un alojamiento de clase mundial equipado con lujo moderno y 150 habitaciones”. Las piezas que ocupará la delegación cuentan con wifi, televisión de 49 pulgadas, café y té de cortesía. Producto de la cantidad de integrantes en la delegación, el contingente del millonario estará dividido en los distintos alojamientos que ofrece el complejo (Academy Park Villas, The Lodge y Residence Halls)

Por supuesto, también cuenta con una pileta climatizada estilo resort. En lo que respecta a la gastronomía, IMG Academy ofrece varias opciones, como The Servery (cocina tipo buffet), La Boulangerie (cafetería y pastelería), The brick Oven (pizzas, calzones o quesadillas), Fuzion (comida asiática), Club House o The Grille (carnes asadas).

Tal como explicó Infobae hace pocos días, la idea de Martín Demichelis de cara a la próxima temporada es reducir aún más el número de futbolistas dentro del plantel profesional (buscarán llevarlo a aproximadamente 26 jugadores). La intención es que el plantel quede conformado por los titulares, un grupo de suplentes con trayectoria y el resto juveniles surgidos de la cantera, quienes pasarían a tener más lugar (un claro ejemplo es que ya se solicitó el visado de las joyas del Sub 17 como Ulises Giménez -no viajó en enero pasado porque no llegaron a tiempo con los papeles-, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri -uno de los juveniles que debutó de la mano de Micho-, Agustín Ruberto -esta semana se sumó a los entrenamientos con el primer equipo- e Ian Subiabre).

Vale recordar que tras el “operativo reducción”, en el cual 14 futbolistas abandonaron la institución entre ventas, préstamos y rescisiones de contrato (Nahuel Gallardo, Agustín Fontana, Tomás Lecanda, Elías López, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Esteban Fernández, Felipe Peña Biafore, Manuel Gillén, Felipe Salomoni, Lucas Beltrán, Roberto Rojas, José Paradela y Elías Gómez), bajo las órdenes de Micho quedaron 31 futbolistas. Aunque a esta nómina habría que añadir al volante uruguayo Nicolás Fonseca, quien se convertirá en el primer refuerzo en la próxima ventana de transferencias.

Los de Núñez adquirieron al mediocampista el semestre pasado, pero lo dejaron seis meses más en Montevideo Wanderers. River Plate compró el 60 por ciento de su ficha a cambio de US$ 2.257.000 a pagar en cuatro cuotas. La primera, de 100 mil, se abonó en agosto; mientras que las siguientes serán de 719 mil (15 de febrero de 2024, 15 de agosto de 2024 y 15 de febrero 2025). Su cláusula de rescisión es de 30 millones y asciende a 35 cuando resten 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases. Firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Las mejores fotos del IMG Academy y el Legacy Hotel:

