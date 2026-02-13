México

Por qué los drones de los cárteles no son una amenaza para EEUU pero sí para México, según un exagente de la DEA

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil identifica cómo los grupos criminales usan este tipo de tecnología

Miembros del CJNG con un dron (REUTERS/Stringer)

“Los miembros de los cárteles no son ignorantes”, asegura Mike Vigil, quien se desempeñó como director de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tras se cuestionado sobre el papel de los artefactos en el contexto del cierre temporal del territorio aéreo de El Paso, Texas.

Fue el 11 de febrero que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy informó sobre el freno de actividades aéreas en Texas.

“La FAA [Administración Federal de Aviación] y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región", se pudo leer en redes sociales.

Ante esta situación, Infobae México contacto con Mike Vigil para profundizar en el papel de los vehículos no tripulados por parte de grupos del crimen organizado.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

¿Los drones representan una amenaza para EEUU?

Vigil comienza explicando que el uso de este tipo de tecnología por parte de estructuras delictivas puede ser rastreado al menos hasta la década de 1990.

El argumento de Vigil se centra en la limitada cantidad de droga que pueden cargar los drones, la cual contrasta con las toneladas que los grupos delictivos buscan llevar para cubrir la demanda en EEUU.

“En realidad, en este momento [los drones] no son amenaza para los Estados Unidos. Los usan simplemente para vigilar ciertas zonas y cruzar un kilo o dos kilos de droga. Y eso para mí no es una amenaza", expresó Vigil ante esta casa editorial.

Mike Vigil fue director de Operaciones Internacionales de la DEA (Twitter@somostusonrisa)

Mike Vigil agrega que es “absurdo” que las estructuras delictivas se involucren en ataques contra elementos de seguridad estadounidenses pues no habría algo que les resulte valioso en este escenario y que por el contrario podría causarles problemas en las rutas de trasiego de narcóticos.

“No tienen nada de ganar en atacar a personal de CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza] o la Patrulla Fronteriza utilizando drones con explosivos”, comenta y añade que si fueran una verdadera amenaza a la seguridad de EEUU ya se habrían tomado medidas desde hace años.

Por su parte, el caos en el Aeropuerto de El Paso, Texas, Vigil lo atribuye a una mala coordinación entre las instituciones, específicamente la Administración Federal de Aviación y la Defensa de EEUU.

Drones: amenaza para México

A pesar de que este tipo de artefactos no representan un nivel de amenaza relevante para el país de las barras y las estrellas, Vigil asegura que en territorio mexicano sí han sido registrados hechos violentos ligados con drones.

De igual manera, la vigilancia de autoridades para realizar el tráfico de personas migrantes es una actividad que involucra a los grupos delictivos y a los dos países.

Acciones como bombardeos a campamentos enemigos, a civiles y labores de vigilancia son parte lo realizado por los grupos criminales en México, territorio donde la dinámica criminal es diferente a la de EEUU.

